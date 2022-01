Señora Rosa no está pasando por el mejor de los momentos en su vida

La mamá de Jenni Rivera está triste por fallecimientos de seres queridos que ha sufrido en los últimos meses

“Gracias a Dios que me levantó”, expresó Por si faltara algo más en los problemas que se viven hoy en día entre los integrantes de la familia Rivera, ahora la Señora Rosa, madre de Jenni Rivera, está triste por los fallecimientos de seres queridos que ha sufrido en los últimos meses y expresa su sentir en su canal oficial de YouTube. Luego de compartir que sus hijos menores, Juan y Rosie Rivera, son los que han estado con ella en las últimas semanas, la también conocida por muchos como La gran señora dijo que gracias a Dios “se levantó”, pues muchos pastores y gente que conoce tanto ella como don Pedro Rivera han muerto por coronavirus. Señora Rosa aparece acompañada de don Pedro Rivera, ¿habrá reconciliación? De nueva cuenta, en este video la Señora Rosa aparece acompañada de su exesposo y padre de sus hijos, don Pedro Rivera, quien disfruta un rico platillo mientras su ex le da la bienvenida a sus seguidores. La relación entre ellos parece que va de forma excelente, por lo que una reconciliación no suena descabellada. Después de compartir el platillo que había preparado en esta ocasión, quesadillas al estilo Sonora, la madre de Jenni Rivera confesó que ya se siente mucho mejor para estar nuevamente en la cocina, y así, tanto don Pedro como sus hijos pueden visitarla para que degusten sus platillos preferidos.

“Tenemos que cuidarnos” Y cuando nadie lo esperaba, la Señora Rosa comentó lo siguiente: “Tenemos que cuidarnos porque está duro, seguir con los cubrebocas y seguirnos cuidando porque está ‘cañón’. Dejé de cuidarme yo y se me pegó (el coronavirus), con mis hijos no me cuidé y Juan vino y me lo trajo”. La madre de La Diva de la Banda reveló que en los días que estuvo contagiada de coronavirus su hijo Juan Rivera fue quien estuvo con ella preparándole de comer, al igual que su hija menor, Rosie Rivera: “Los dos más chiquitos son los que están más conmigo, los dos hijos más chicos que parí”.

Señora Rosa le agradece a Dios por haberla ‘levantado’ “Gracias a Dios que me levantó porque hay pastores que murieron, un montón, por todo esto, mucha gente que andaba entre tanta gente”, expresó la Señora Rosa, lo que don Pedro Rivera confirmó: “Está muriendo mucha gente precisamente por las reuniones que hacen, así como las de ustedes en la iglesia”. “A nosotros nos miden la temperatura, nos dan gel para limpiarnos las manos, hasta guantes llevamos a veces”, compartió la Señora Rosa, quien no puede ocultar su tristeza al recordar a las personas que ha perdido a causa del coronavirus, pero aún habría más por contar en este video.

Don Pedro Rivera revela la identidad de las personas que han fallecido los últimos meses A punto de finalizar este video, que a la fecha tiene más de 11 mil vistas, don Pedro Rivera reveló la identidad de las personas que han fallecido en los últimos meses: "Se murió Ángel Parra, que grabó a Chalino (Sánchez) toda la vida, nuestro amigo Raúl Martínez, Chava, que yo creo murió de lo mismo, mucha gente falleció y sigue falleciendo". Algunos minutos después, la expareja bromeó con la quesadilla que se estaba comiendo don Pedro, a tal grado que la Señora Rosa lo albureó. Por último, aprovechó para agradecer algunos detalles que le obsequiaron, unos originales aretes, los cuales no dudó en mostrar.

"Pasamos los cumpleaños solos", confiesa la Señora Rosa En otro video que está disponible en sus redes sociales, la Señora Rosa sorprendió a sus seguidores al revelar lo siguiente: "Si los hijos son así, imagínense los nietos. Hay veces que mi cumpleaños pasa de noche, como decía mi papá. Tengo la gran dicha de tener hijos que me felicitan o me llaman, pero hay veces que no pueden venir a darte un abrazo". "Ahora con las redes sociales ni siquiera te hablan, solo te desean un feliz día, cuando vivimos en el mismo pueblo, vivimos en el mismo rancho, vivimos en la misma ciudad, y puedes tomar tu carro o agarrar un Uber y llegar y darle un abrazo a la madre", compartió la Señora Rosa con sus seguidores.

“Desgraciadamente, hay hijos ingratos” Pero eso no sería todo, pues la mamá de Jenni Rivera no dudó en decir que, desgraciadamente, hay hijos ingratos, sin decir nombre alguno: “Trata uno de pasarlos (los cumpleaños) con los que estemos juntos. Este año que pasó, yo me la pasé muy a gusto, muy feliz, con los que estuvieron”, expresó. “Yo le digo a Dios: ‘Gracias, Padre, por dejarme llegar a esta edad. Gracias, Padre, por traerme a mi familia, los que pudieron estar, están, y los que quisieron estar, que estén. Bendícelos grandemente a todo aquel que viene a celebrar conmigo’. Es lo que podemos hacer y dejar de llorar y dejar de sufrir por hijos ingratos y que no quieren venir”.

"Hay hijos y nietos que se olvidan de los padres y los abuelos" Estos comentarios no pasaron desapercibidos por los seguidores de la Señora Rosa y así se expresaron: "Usted no es la única, doña Rosa. Disfrute de los que están y la buscan y bendicen, a los que no se preocupan por saber y compartir con usted, trate de disfrutar y ser feliz. No eres la única, hay hijos y nietos que se olvidan de los padres y abuelos". "Con todo respeto, siento que en su caso, en su familia, hay tantos malos entendidos, tantos pleitos, tantos egos y tanto desamor, que unos hijos no van por no ver a los otros, y los nietos igual, hay que hacer un análisis desde el corazón como familia en qué fallaron".