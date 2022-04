Se da a conocer el verdadero motivo por el que la Señora Rosa fue a concierto de su nieta Chiquis

Sin reparo alguno, la mamá de Jenni Rivera confesó que ‘una persona’ le regaló el boleto

“Siempre echándose de caritativa esta señora, qué presumida es, la verdad”, expresó un usuario

¿Por fin hubo reconciliación? Hace apenas unos días, se hizo viral una fotografía, además de varios videos, donde se observaba claramente a la Señora Rosa en uno de los conciertos de su nieta, Chiquis Rivera, por lo que muchos pensaron que los problemas entre ellas habían quedado atrás.

Sin embargo, hace apenas unas horas, a través de su canal oficial de YouTube, donde cuenta ya con casi 200 mil suscriptores, la mamá de Jenni Rivera subió un video donde explica el verdadero motivo por el que fue a esta presentación, sorprendiendo a más de uno por su sinceridad ¿y descaro?

La Señora Rosa revela el motivo por el que fue al concierto de Chiquis

Sin dejar pasar mucho tiempo, la Señora Rosa confesó que ‘una persona’ le regaló el boleto para que asistiera al concierto de su nieta Chiquis con motivo de su cumpleaños: “Yo no puedo despreciar a esa persona que con tanto cariño me lo regaló, entonces yo voy a ir, claro que si”.

Cabe destacar que este video se grabó días antes de la presentación que tuvo la hija de Jenni Rivera, pero fue hasta ahora que se reveló el verdadero motivo de la asistencia de la también llamada Gran señora: “Una porque es mi nieta y otra porque no voy a despreciar a una persona que me estima tanto y me dio eso. Le quiero dar las gracias a Giselle, la novia de Lupe (Lupillo, su hijo) porque ella me consiguió la otra vez con Paquita y pues ahora no se pudo, pero ‘con dinero baila el perro'”.