Los problemas entre los miembros de la familia Rivera parecen no tener fin

Tras la guerra de declaraciones entre sus hijos y nietos, la señora Rosa sale a dar la cara

Hace apenas unos días, se reveló que la madre de Jenni Rivera había sido hospitalizada de emergencia No ha sido el mejor inicio de año para los miembros de la familia Rivera, quienes parece están muy lejos de terminar con sus problemas, y ahora, tras la guerra de declaraciones entre sus hijos y nietos, la señora Rosa sale a dar la cara con polémica publicación en sus redes sociales. Hace apenas unos días, se reveló que la madre de Jenni Rivera había sido hospitalizada de emergencia, incluso se llegó a rumorar que le dio una fuerte depresión a raíz del video donde su nieta Chiquis acusó que alguien ‘cercano’ a Rosie Rivera había robado 80 mil dólares de la empresa de La Diva de la Banda. “En ti confío, mi Dios”, dice la señora Rosa Antes de su polémica publicación en su página de Facebook, la señora Rosa había compartido un ‘adelanto’ en su cuenta de Instagram, donde está cerca de llegar al medio millón de seguidores. Ahí, mostró el contenido del Salmo 18:2, no sin antes revelar que confía en Dios. “Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré”. De inmediato, sus seguidores reaccionaron, aunque tal vez no como ella lo hubiera imaginado: “Una abuela así para qué la quiero, no gracias”, “Su Dios no va a arreglar a sus hijos, abra los ojos”, “Con todo respeto, pero usted como madre y abuelita deja mucho que desear…”.

¿Qué le pasó a la señora Rosa? Un par de días antes, la señora Rosa encendió las alarmas luego de que compartiera una foto acompañada de una de sus doctoras de cabecera. Cabe recordar que apenas en noviembre pasado, la también llamada por muchos ‘La gran señora’ había dado positivo a coronavirus, por lo que no es la primera vez que acarrea un problema de salud. “Gracias biomedcell!, gracias Dra, Mayorquin y Doctora Amai, hoy necesité más tratamiento, me vine de urgencia, triste, pero confío en mi Dios que me dé paz y entendimiento. Conocí al pastor José de la Roca, cc muy lindo y bueno y amable, gracias a Dios por familia (sic)”, expresó.

Le piden que se mantenga al margen del pleito de sus hijos y nietos Varios seguidores de la señora Rosa aprovecharon esta publicación para pedirle que se mantenga al margen del pleito de sus hijos y nietos, pues, de estar con vida, a Jenni no le hubiera gustado que ella apoyara a quiene van en contra de sus hijos “y ella fue muy buena con usted”. “Nunca quiso a Jenni, solo su dinero y la protección de dos hijos pillos”, “Doña Rosa, ya deje de atacar a sus nietos, así como usted defiende a sus hijos, Jenni haría lo mismo por los hijos de ella, pero a usted le duelen sus hijos, ¿verdad? Pues a Jenni le duelen los de ella. Háganos el favor y ya déjelos en paz”.

Madre de Jenni Rivera sale a dar la cara “Hola, buen día a todos. Como les dije en otra página, no estoy dispuesta a recibir insultos. Los bloquearé. Estaba fijándome que hay muertos que reviven gente que ha estado enterrada, aparece de repente para decir que linda era Jenni, que sus hijos, cuando por años no los miraron ni los buscaron, a Chiquis ni la querían porque le tenían celos, jajaja, ahora haz caravana con sombrero ajeno”, expresó la señora Rosa, pero aún habría más… “Se vale, agarre fama que la necesita para sus negocios, pero en realidad nunca estuvieron allí cuando Jenni faltó y ni una lágrima hubo. Cuéntame las muelas que se me cayeron o los cabellos, ahí los que te crean inocente y no es 28 de diciembre. Buen día. Ya de otras redes y de esta he bloqueado, los dedos no me duelen para hacerlo, gracias por leerme. Buen dia a los que me aprecian, abrazos y bendiciones”. ¿A quién dirigirá este mensaje?

“Ponga a trabajar a sus hijos” Vaya que esta publicación provocó todo tipo de reacciones entre los internautas, aunque no como la señora Rosa hubiera esperado: “Doña, ponga a trabajar a sus hijos, aún después de muerta Jenni, quieren seguir viviendo de ella. Si lo que Jenni hizo en vida y después de muerta, usted dice que no son de los hijos de Jenni, entonces, señora, ¿de quién es?”. “Sea más humilde”, “Doña Rosa, me extraña que una mujer como usted preste atención a las críticas y más que no las tolere, yo creo debe de asesorarse con alguien profesional, porque así como la gente la elevó, también la puede bajar a la tierra”, “¿Que clase de seguidora de Cristo es? Así cómo se expresa, mejor calladita”, “Ya no haga el mitote más grande”.

Chiquis Rivera señala robos La familia de la fallecida Jenni Rivera no deja de estar en el ojo del huracán. A pesar de que Jacqie Rivera ya tomó las riendas de las empresas de su mamá, los problemas familiares continúan ganando fuerza debido a las recientes acusaciones de Chiquis Rivera contra su tía Rosie, a quien culpó de tener conocimiento de que se estaban cometiendo robos en Jenni Rivera Enterprises (JRE) y Jenni Rivera Fashion mientras estaba al frente de ellas. Y, aunque Jacqie dijo que en la auditoria todo estaba en regla y agradecía la labor de su tía, ahora Chiquis hizo una transmisión en vivo a través de Instagram en la que mostró su molestia por las palabras del comunicado de su hermana, pues aseguró que ella no está de acuerdo en lo que se lee en la misiva.

“Se lo robaron de Jenni Rivera Fashion” “Me acabo de dar cuenta que hace un par de años alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y Rosie lo sabía. Se lo dijo a mi hermana Jacqie en ese entonces. Según se pagó el dinero Rosie. No sé cuánto tiempo, todavía tengo que ir a ver (…) cuánto fue, fueron como 80 mil dólares que se robaron, porque es eso, se lo robaron de Jenni Rivera Fashion”. La cantante Chiquis Rivera dijo no señalar a su tía de haber tomado la lana, pero sí de haber ocultado información muy importante a todos los hijos de La Diva de la Banda (Con informacion de Agencia Reforma) Archivado como: Tras la guerra de declaraciones entre sus hijos y nietos, la señora Rosa sale a dar la cara