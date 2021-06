“Sí sabía, pero son cosas que a mí no me incumben, son cosas que deben de hablar los hijos. Me imagino yo, si algo están pasando con la mamá, pues ellos son los únicos que tienen el derecho de hablar”, dijo la mamá de Jenni Rivera, quien remarcó que entre ella y su hermana no existe una buena relación y no cree que la vaya a haber.

“Yo no estaba ahí porque todavía no nacía, pero alguien muy cercano a mí me dijo a los 16 años y a esa edad fui con mi mamá y le dije todas esas cosas y por eso mi mamá me mandó a la calle”, confesó el joven (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Sebastián, sobrino de la señora Rosa, revela cómo es en realidad su mamá

Por último, Sebastián no quiso desaprovechar la ocasión para revelar cómo es en realidad su mamá, conocida como la tía Pita y quien se ha visto envuelta en dimes y diretes con su hermana, la señora Rosa, y con otros integrantes de la familia Rivera:

“Nunca ha sido una buena madre, aunque en un tiempo, no fue buena, pero sí era una ‘madre’. Yo no he tenido madre desde los 16 años, y en estos 8 años que no he hablado con ella, nunca me ha mandado mensajes ni me ha pedido perdón. No estuvo cuando tuve mi primer carro, no estuvo en mi graduación, no ha estado para nada”, concluyó el joven.