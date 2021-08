Revelador video de la señora Rosa

“La gran señora” recuerda cómo fue el accidente en que Jenni Rivera perdió la vida

“Jenni vive. Siempre estará espiritualmente con nosotros”, expresan usuarios A unos cuantos meses de cumplirse nueve años del trágico fallecimiento de la cantante Jenni Rivera al salir de un concierto en Monterrey, Nuevo León, en México, la señora Rosa recuerda cómo fue el accidente en que su hija perdió la vida. Fue en su canal de YouTube, donde tiene más de 100 mil suscriptores, que la también llamada “gran señora” abrió su corazón y compartió con sus seguidores este difícil momento que cambió drásticamente su vida. Mucha atención a sus palabras. La señora Rosa no cree que el accidente de Jenni Rivera haya sido premeditado Antes de entrar de lleno, la señora Rosa comentó que le llegó un mensaje de un joven que mostró su preocupación luego de que vio un video de un concierto de Jenni Rivera donde alguien al parecer le había entregado un papel con una amenaza. “Pero no, ya le hable a Juan (su hijo) y le pregunté y me dijo que no tenía nada qué ver. Gracias por preocuparte, ya les dije a los muchachos que se fijen bien ahí (en ese video de la supuesta amenaza), pero si tienes razón en preocuparte porque lo de Jenni, lo del avionazo, no es nada fácil”.

Jenni Rivera habría recibido amenazas anteriormente Aunque nunca se confirmó de manera oficial, la señora Rosa aseguró que su hija Jenni Rivera habría recibido amenazas de muerte en anteriores ocasiones: “Ustedes como fans de ella y que la extrañan pueden pensar eso, nosotros también lo pensamos”. “Pensamos que pudo haber pasado algo, alguna amenaza o que le hayan hecho algo al avión, pero no. La gente piensa que de ese accidente de Jenni nosotros agarramos dinero, pero no, el dueño del avión se ‘peló’ para sacarle al bulto y no pagarle a tanta familia”.

“Nunca nos dieron ni un cinco” Contrario a lo que muchas personas han pensado durante varios años, la mamá de Jenni Rivera afirmó que nunca les dieron “ni un cinco” por el accidente aéreo en el que perdió la vida su hija el 9 de diciembre de 2012 y que muchos fans siguen lamentándose. “Aunque la gente y los medios (de comunicación) digan, nosotros nunca hemos agarrado un cinco ni los hijos de Jenni tampoco. Según esto de ahí me iban a dar dinero porque Jenni me estaba manteniendo en ese tiempo que ella se fue. Me daba para mis medicinas, para mi comida, para mis gastos de la casa”, expresó la señora Rosa.

El castigo será para la persona que rentó el avión en el que murió Jenni Rivera Tranquila, a diferencia de otras ocasiones en que ha recordado el accidente que provocó la muerte de Jenni Rivera, la señora Rosa comentó que el castigo será para la persona que rentó el avión ese fatídico día y que escapó para no pagar a las familias de las personas que murieron en ese lugar. “Todavía hace poco cayó otro de ellos (refiriéndose a otro avión), pero no creo que haya sido amenaza, más bien fue que el avión estaba muy viejo, yo viajé en ese avión, yo viajé varias veces con mi hija, nos íbamos hasta México, nos veníamos, donde quiera anduvimos en ese avioncito”.

“Al que le toca, le toca”, dice la señora Rosa Luego de compartir, algo que pocos sabían, que había viajado varias veces en el avión en el que perdió la vida su hija, la señora Rosa expresó que “al que le toca, le toca”, y que gracias a Dios a ella simplemente no le tocó morir en alguno de esos viajes. “Mi hija desgraciadamente se fue con sus amigos y nunca se ha sabido. Hay veces que yo digo si esto es un mito o nunca se irá a saber (que Jenni Rivera fue amenazada de muerte), pero dicen que Dios todo saca a la luz y algún día se va a saber que verdaderamente pasó ahí”.

El avión en el que viajaba Jenni Rivera “quedó hecho pedazos” “El avión quedó hecho pedazos, dicen que no se podían juntar los pedazos, las partes. Cuando yo fui a Iturbide (municipio de Nuevo León en México) había un tiradero de partes del avión, no quería que me contaran, yo quería verlo con mis propios hijos”, comentó la señora Rosa. Además, la mamá de Jenni Rivera dijo que acudió a este lugar mucho tiempo después, aparte de insistir en que no cree que se trató de una amenaza o que haya sido algo premeditado, ni mucho menos que le hayan hecho algo al avión.

Critican a la señora Rosa por hablar siempre de Jenni Rivera A punto de terminar este video, “La gran señora” compartió que, inevitablemente, recuerda el día en que su hija muriera trágicamente, además de hacer caso omiso a las críticas que le han hecho por hablar siempre de Jenni Rivera. “¿De quién voy a hablar? ¿A quién le pasó? Ni modo que hable de una persona que no conozco o ¿a quién le pasó esto? Pues a ella. Hay fans que se comunican y me hablan y me preguntan que cómo estoy, que extrañan a Jenni y que extrañan todo lo de ella”, dijo la señora Rosa.

“Me encantaba ir a los conciertos” De mejor humor, “La gran señora” confesó que le encantaba ir a los conciertos de su hija, y que solamente si la invitan, va a los conciertos de su nieta Chiquis y al de su hijo Lupillo, así como cuando todos ellos andan juntos y así poder verlos. “Dicen que yo soy la más critica, yo les digo que no necesitan tomar (bebidas alcohólicas) para poder sacar bien una canción, pero desgraciadamente en ese mundo tienen que tomar, algo que no ocurre cuando le cantas al Señor, ya que él te da la fuerza que tú necesitas”.

Reacciones de los usuarios De inmediato, seguidores de la señora Rosa reaccionaron a este video y le mostraron su apoyo: “Un abrazo, señora Rosa, que Dios conforte su corazón porque es muy difícil perder un hijo en un momento tan inesperado, y es muy difícil aceptar que se fueron a un viaje sin regreso”. “Jenni vive. Siempre estará espiritualmente con nosotros”, “Mis respetos doña Rosa, admiro la fortaleza que tiene y ninguna madre deberia pasar por la perdida de un hijo, solo Dios sabe el porqué”, “El amor de una madre siempre será el mejor aliento”.