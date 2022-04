Señalan de ‘racistas’ a Coachella 2022 ¿Grupo Firme involucrado?

De la misma manera muchos fanáticos de la cantante brasileña Anitta no paraban de mandar mensajes de que ya no aguantaban la espera por ver su presentación, así como de Grupo Firme, quienes han sorprendido a muchos por ser una de las pocas bandas en poder anunciar cinco fechas en el Foro Sol y ahora saltarían en el escenario principal del festival durante su primer día.

De acuerdo con El Universal, las páginas oficiales del festival anunciaron su presentación de 19:10 a 20:00 horas, en los horarios de su transmisión por YouTube no aparecía la banda anunciada, por lo que se empezó a desatar crítica al respecto y muchos se empezaron a preguntar el motivo de su ausencia.

Coachella 2022: Fanáticos de Grupo Firme señalan al festival Coachella de “xenófobo y racista”, después de que se quedaron vestidos y alborotados esperando verlos a través de streaming, pero la producción decidió no transmitir su presentación y continuó con la cantante Carly Rae Jepsen.

Los usuarios mostraron su descontento en redes

“¿Qué está pasando?, ya pasó Grupo Firme“, “No van a transmitir a Grupo Firme, se me hace una falta de respeto”, “Era lo que muchos esperábamos y resulta que no lo van a pasar”, fueron algunos de los comentarios que empezaron inundar las redes sociales, sobre todo en Twitter.

Los memes tampoco se hicieron esperar, al ver la publicación de algunos videos de las personas que se encontraban en el lugar, en los que se podía ver a Anitta arriba del escenario, mientras que en la transmisión en vivo aun no aparecía, no apareció, y los fans se enfurecieron de no poder ver a su banda favorita interpretar temas como “Ya Supérame”.