Senadores urgen al IRS entregar cheque a grupo vulnerable

Senadores demócratas urgen al IRS entregar cheque de ayuda de $1,400 dólares a grupo vulnerable de la población

Aunque el IRS ha hecho un esfuerzo por llegar a todos los beneficiarios, aun hay un enorme grupo de habitantes estadounidenses elegibles para la ayuda que no la han recibido

28 senadores demócratas se unieron para pedirle a Janet Yellen, secretaria del Tesoro, que tome medidas para que el tercer cheque llegue a manos de las personas sin hogar

El Servicio de Rentas Internas (IRS) se ha encargado de la distribución de los Pagos de Impacto Económico a los ciudadanos, pero algo ha preocupado a los senadores demócratas. Aunque la dependencia del Departamento del Tesoro ha hecho un esfuerzo por llegar a todos los beneficiarios, aun hay un enorme grupo de habitantes estadounidenses elegibles para la ayuda que no la han recibido.

Esto se debe a las dificultades que ha tenido el IRS para localizarlos. Posiblemente estas personas no tienen un domicilio permanente, ganan menos de $12,000 anuales y ya que no deben declarar impuestos no están registrados en la base de datos, o no cuentan con herramientas básicas como una computadora e internet.

“Mientras los estadounidenses de todo el país luchan por mantener una vivienda estable y segura, nuestro gobierno debe hacer todo lo posible para encontrar a las personas donde se encuentren y brindarles ayuda”, dijo la senadora por Nueva York, Kirsten Gillibrand.

Ante esta situación, 28 senadores demócratas, entre ellos Gillibrand, se unieron para pedirle en una carta a Janet Yellen, secretaria del Tesoro, que tome medidas con el objetivo de que el tercer cheque, que se espera aprobar en las próximas semana, llegue a manos de las personas sin hogar o de aquellos con más bajos ingresos, reseñó La Opinión.

“Las personas sin hogar se han visto afectadas de manera desproporcionada por los efectos negativos en la salud del COVID-19 y la crisis económica sin precedentes”, dice la misiva de los demócratas. “El hacinamiento en los refugios, la falta de higiene y saneamiento básicos en los campamentos al aire libre y las barreras para acceder a la atención médica y las oportunidades económicas son desafíos adicionales”, agregaron

Durante el 2020, el IRS inició una campaña que le permitiera llamar la atención de esas personas elegibles que aun no habían reclamado su cheque. Aun así siguen restando muchos ciudadanos por ayuda, por lo que los senadores recomiendan al Tesoro: