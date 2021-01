El presidente electo no lograría concretar sus aspiraciones sin la aprobación de la Cámara de Representantes y del Senado, pero hasta ahora todo parece soplar a su favor.

Joe Biden está preparado y viene con todo. Aun faltan algunos días para que asuma la presidencia de Estados Unidos, pero ya presentó un plan de ayuda económica con el que pretende levantar la economía del país. Con los nuevos fondos que solicita no solo espera mejorar el beneficio por desempleo, sino entregar a los ciudadanos un tercer cheque de $1,400 dólares.

En cuanto al posible tercer cheque Biden afirmó: “Terminaremos el trabajo de conseguir un total de 2,000 dólares en ayuda en efectivo para las personas que más lo necesitan”. Lo anterior, en referencia al cheque de 600 dólares aprobado a finales del 2020 por el Congreso y el nuevo y tercer cheque de ayuda por coronavirus de 1400 dólares, que plantea el nuevo plan de Biden.

Durante su discurso desde Wilmington, Delaware, el presidente electo dijo que los Estados Unidos atraviesan “una crisis de profundo sufrimiento humano”.

Biden advirtió: “Sé que lo que acabo de describir no es barato, pero simplemente no podemos permitirnos no hacer lo que propongo”.

Sin embargo, destacó que: “Si invertimos ahora de manera audaz, inteligente y con un enfoque inquebrantable en los trabajadores y las familias estadounidenses, fortaleceremos nuestra economía, reduciremos la desigualdad y pondremos las finanzas a largo plazo de nuestra nación en el curso más sostenible”. Para ver el video de clic aquí.