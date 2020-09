Senadoras republicanas rechazan cubrir vacante en Supremo antes de elecciones

Lisa Murkowski es una de las que mostró su oposición

El presidente Trump quiere reemplazar a Ruth Bader Ginsburg cuanto antes

Senadoras republicanas vacante Supremo. En pleno domingo republicanos le dan un ‘golpe bajo’ al presidente Donald Trump, al revelar que cuando menos dos senadoras no están de acuerdo en elegir un nuevo juez, para la vacante que dejó Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema, antes de las elecciones.

La senadora republicana Lisa Murkowski anunció este domingo que se opone a que se cubra la vacante dejada en el Tribunal Supremo de EE.UU. por la fallecida jueza progresista Ruth Bader Ginsburg antes de las elecciones del próximo tres de noviembre.

Así que ya son dos las senadoras republicanas y conservadoras que lo rechazan, según reportó la agencia de noticias Efe.

“Durante semanas he afirmado que no apoyaría ocupar una potencial vacante en el Tribunal Supremo tan cerca de las elecciones. Lamentablemente lo que entonces era hipotético ahora es nuestra realidad, pero mi postura no ha cambiado”, dijo Murkowski, que representa al estado de Alaska, en un comunicado.

“No respaldé aceptar una nominación (de un juez al Supremo) ocho meses antes de las elecciones de 2016 para cubrir la vacante que dejó el juez (Antonin) Scalia”, recordó la senadora.

“Ahora estamos incluso más cerca de las elecciones de 2020, a menos de dos meses, y creo que deben aplicarse los mismos estándares”, agregó.

De esta manera Murkowski se une a la senadora republicana por Maine Susan Collins, en su oposición a que Ginsburg sea reemplazada en el Supremo antes de los comicios.

Collins consideró el sábado que “la decisión de un nombramiento vitalicio para el Tribunal Supremo debería ser hecha por el presidente que sea elegido el tres de noviembre”.

