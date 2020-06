La senadora mexicana, Martha Lucía Mícher Camarena, pasó un momento bochornoso

Debido a la cuarentena por el coronavirus, participó en una reunión virtual del gobierno a través de Zoom

Por accidente mostró sus pechos

Senadora topless Zoom Martha Lucía Mícher Camarena. La senadora Martha Lucía Micher Camarena (Morena) ofreció disculpas por el incidente de este jueves, en el que por un momento apareció con el torso desnudo al cambiarse de ropa, esto durante la transmisión en plataforma digital, de la reunión de senadoras y senadores con el gobernador del Banco de México.

Explicó que “no domino las nuevas formas tecnológicas de comunicación a distancia, lo cual en ocasiones ha jugado en mi contra, como en esta ocasión”.

Informó que se reserva el derecho a actuar en contra de las personas físicas o morales que difundan la imagen tomada de la transmisión y que circuló en redes sociales, y ante ello, la propia Micher Camarena emitió una carta dirigida a la opinión pública, en la que ofrece sus disculpas.

“En un aparte de la reunión, sin darme cuenta y mientras la cámara de mi computadora se encontraba encendida, me cambié de ropa mostrando mi torso desnudo”.

Declaró: “soy Malú Micher, y no me da vergüenza haber mostrado por accidente una parte de mi intimidad, porque justo la idea de que una mujer es ‘sólo su cuerpo’ es lo que ha permitido y fomentado la cosificación femenina contra lo que he luchado desde siempre”.

La trayectoria de la senadora Micher Camarena destaca en la agenda de los derechos de las mujeres, y en el Senado preside la Comisión para la Igualdad de Género. Debido al confinamiento en que trabajan la mayoría de los sectores, como medida preventiva de contagio del coronavirus SARS CoV, el Senado suspendió sus trabajos y los legisladores sostienen reuniones por medio de plataformas digitales, como han ocurrido, en días pasados encuentros con los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de Seguridad y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, así como con el subsecretario Hugo López Gatell con quien se enlazaron 55 senadoras y senadores.

En todo caso hubo transmisión de imagen por el Canal del Congreso. La transmisión con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León Carrillo, además de la plataforma de enlace, se difundió por las redes sociales de varios de los legisladores participantes Compañeras de legislatura, figuras públicas de la sociedad civil y distintos usuarios de las redes sociales reaccionaron a la carta pública de Micher Camarena, la mayoría con expresiones de solidaridad, y otras con exigencia de que sea responsable en su trabajo.

Hubo señalamientos de que se mostró una de las formas en que se actúa en el Senado.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila afirmó que “ante los ataques en su contra, producto de un descuido durante una reunión a distancia, refrendamos nuestro compañerismo.

La moral y la integridad serán siempre más fuertes que infamias y ataques”.

María Elena Morena (Causa en Común) escribió: “La basura apesta en el Senado y en las redes. Las diferencias políticas y partidarias deberían tener límites”.

