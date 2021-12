En un mensaje dirigido a los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado estatales, indicó AP, Doug Ericksen pidió que le dijeran cómo conseguir anticuerpos monoclonales que no estaban disponibles en esa nación centroamericana.

Doug Ericksen, republicano de Ferndale, informó el mes pasado a sus colegas republicanos que había viajado a El Salvador y dio positivo en Covid-19 poco después de su llegada. No están claras las razones de su visita a esa nación centroamericana, mencionó el reporte de AP.

El senador estatal Doug Ericksen murió el viernes, semanas después de haber dado positivo en coronavirus durante un viaje a El Salvador, aunque de momento no se había dado a conocer la causa de su muerte. La bancada republicana del Senado estatal confirmó el sábado el deceso del legislador, acotó AP.

El senador estatal concertó rápidamente un vuelo de evacuación médica desde El Salvador, contó la exrepresentante estatal Luanne Van Werven. La exlegisladora señaló la semana siguiente que el senador se estaba recuperando en un hospital en Florida. Y luego no se difundió más información sobre el lugar donde se encontraba ni de su estado de salud.

El senador estatal Doug Ericksen fue dirigente de campaña de Donald Trump en Washington. También era un abierto crítico de las medidas de emergencia contra el Covid-19 dispuestas por el gobernador demócrata Jay Inslee y había presentado una iniciativa tendente a proteger los derechos de las personas que no deseaban vacunarse, reseñó AP.

¿Dónde falleció el senador estatal Ericksen?

Aunque el legislador había podido viajar a Florida para ser atendido en un hospital, su ubicación en el momento de su muerte no fue revelada de inmediato, comentó un reporte del periódico New York Post publicado casi a la medianoche del sábado. “Se nos rompe el corazón al compartir que nuestro esposo y padre falleció”, expresó su familia en un comunicado enviado a The Seattle Times. “Por favor, mantengan a nuestra familia en sus oraciones y gracias por seguir respetando nuestra privacidad en este momento extremadamente difícil”.

Citando al Times, el informe del New York Post también mencionó que no quedó claro si el senador estatal estaba vacunado contra el coronavirus, pero había sido un crítico de las restricciones estatales de Covid-19 y presentó un proyecto de ley para tratar de bloquear los mandatos de vacunación en todo el estado. Al parecer, también fue uno de los primeros partidarios de la candidatura del expresidente Donald Trump.