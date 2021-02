A los 50 demócratas que votaron a favor de la continuidad del juicio político contra Trump, se sumaron seis republicanos, pero de acuerdo con el NYT los 44 republicanos que estuvieron de acuerdo con la afirmación de Trump de que un ex presidente no puede ser sometido a un juicio político parecían casi garantizar que tendría los 34 votos que necesita en el veredicto final para evitar la condena.

De acuerdo con el diario The New York Times , la votación de 56 a 44 allanó el camino para que los demócratas de la Cámara de Representantes que presentaron el caso abrieran formalmente sus argumentos al mediodía del miércoles.

También la agencia de noticias The Associated Press reportó el hecho, al anunciar que los senadores en el histórico segundo juicio político de Donald Trump acordaron el martes considerar el caso, rechazando un intento del equipo de defensa del expresidente y algunos aliados republicanos de detener el juicio porque él ya no está en el cargo.

De acuerdo con la agencia Efe, esta votación, que ocupó el primer día del juicio político, sirve de termómetro sobre el probable desenlace en absolución del “impeachment”, ya que para condenar a Trump se necesitarían 67 votos, al menos 17 de ellos de republicanos.

