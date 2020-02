El Senado de Georgia aprobó un proyecto de ley que podría llevar al estado a adoptar un enfoque de no intervención en la regulación de los scooters eléctricos.

El proyecto de ley 159 del Senado definiría los scooters eléctricos en la ley estatal, pero no haría nada más, dejando la regulación a los gobiernos locales.

El Senado estatal aprobó el proyecto de ley 47-0, enviándolo a la Cámara para su consideración.

El senador estatal Steve Gooch, un republicano de Dahlonega que patrocina la propuesta, dijo que la legislación “simplemente codifica lo que es un scooter … y también conserva cualquier otra regulación que quede para los gobiernos locales”.

Las ciudades de Atlanta, Brookhaven y Decatur tienen scooters autorizados, al igual que Georgia Southern University. Pero un informe del comité de estudio del Senado compilado el año pasado encontró que otras 12 ciudades habían prohibido o colocado moratorias temporales en los scooters, incluidos Atenas, Columbus, Macon, Savannah y ocho suburbios de Atlanta.

