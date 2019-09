Solteros de América ¡celebren la semana nacional de los solteros!

Página

Si eres soltero ¡la tercera semana de septiembre es la ideal para celebrar!

Conoce todos los detalles acerca de esta festividad y las maneras de festejarla

Utiliza el hashtag #NationalSinglesDay para unirte a la celebración en redes sociales

Si eres soltero y vives en Estados Unidos quizá quieras unirte a la celebración por la semana nacional de los solteros, que se conmemora durante la tercera semana de septiembre en todo el territorio estadounidense.

Atrás quedó la creencia de que las personas solteras son minoría y que una vida sin pareja es algo por lo que una persona deba sentir vergüenza, ya que actualmente los solteros conforman una de las mayores comunidades en el mundo entero; así, no es extraño que se le haya dedicado toda una semana a crear conciencia acerca del tema y a poner bajo los reflectores una situación que podría interesarle a más de una persona.

Aunque para algunos el tema de la soltería es algo delicado, los creadores de esta celebración tuvieron en mente la idea de crear conciencia acerca de la condición de soltería en la que vive gran parte de la población norteamericana, por lo que han propuesto que todos los festejos estén especialmento dirigida hacia aquellas personas que aún no han contraído matrimonio, así como a aquellas que ya sea por decisión personal o circunstancias de vida no cuentan con una pareja formal.

De acuerdo con el portal census.gov, la semana nacional de los solteros tuvo su inicio en 1980, cuando el Concejo de Solteros de Buckeye propuso esta celebración en Ohio, como una manera de celebrar la vida de las personas solteras y las contribuciones que éstas han tenido a la sociedad en todos los ámbitos de la vida diaria.

De acuerdo con este medio, la tercera semana de septiembre ha tenido buena aceptación entre la población, pero es mayormente conocida como “la semana de los estadounidenses solteros y los no casados”, reconociendo de esta manera que muchos estadounidenses que no han contraído matrimonio no se identifican con el término “soltero”.

Esto ocurre ya sea porque han tenido descendencia, cuentan con una pareja estable o han enviudado. Asimismo, el término “no casado” incluye a aquellas personas que nunca han contraído matrimonio, así como aquellas que han enviudado o se han divorciado.

Cabe resalta que actualmente existe una gran cantidad de personas que decide no unir su vida de manera oficial, y que, en cambio, se inclina por compartir la vida con una pareja a pesar de no haber contraído matrimonio ya que para algunas personas esta institución pertenece a creencias pasadas con la cual no compaginan sus ideales de vida.

La asociación Unmarried.org detalla que existen alrededor de 112 millones de personas mayores de 18 años no casadas, lo que representa casi un 47% de la población adulta. Se cree que en el año 2010 había un 45% de hogares compuestos por personas no casadas.

Por otra parte, uno de los datos más interesantes que recabó el censo de 2010 en Estados Unidos fue que por cada 100 mujeres no casadas habían 88 hombres en la misma condición.