Todos conocemos y amamos a Nely Galán. Después de todo, en 2012 ella nos trajo The Adelante Movement, dando a las latinas una plataforma para capacitarse y conectarse en todos los asuntos relacionados con el empoderamiento de las mujeres a través de la autosuficiencia financiera. A decir verdad, Nely nos dio un hogar, un lugar para crecer.

Es por eso que no podemos contener nuestra emoción acerca de su proyecto, una plataforma que incluye un libro, una página web, una aplicación (disponible en Apple y Android), una gira nacional, y una serie de vídeos sobre mujeres (centrados en la capacitación de todas las mujeres, y en especial, las multiculturales) y cómo controlan su futuro al hacerse cargo de sus realidades financieras de ahora.

SELF MADE te animará a tomar el control de tu futuro

SELF MADE no es solo un libro, sino es una manera de manifestar fuerza. Es para cualquier mujer que está lista para tomar el control de su futuro financiero, en muchos términos. El libro es una sacudida de inspiración, ya que son puntos de como hacer cosas. Es un esquema integral, no sólo en la manera de entender, sino también de lo que realmente se necesita para llegar a ser autosuficientes.

Así, a medida que comienzas a hacer la lista de lectura de verano, o cuando estes pensando en los libros de regalo que puedes coleccionar en tu vida , aquí hay 10 razones por las que decimos qeu SELF MADE es una lectura obligatoria: