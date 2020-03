A punto de cumplirse un año más de su muerte, resurge video de Selena en el ataúd

Sus admiradores se sorprenden al verla

Usuarios dicen que parece que está dormida y que se ve hermosa

Resurgen imágenes de Selena y su video muerta en el ataúd. Selena Quintanilla Pérez, mejor conocida como Selena, nacio en Lake Jackson, Corpus Christi, el 16 de abril de 1971. Fue una cantante estadounidense de ascendencia mexicana de tex-mex, ranchera, balada, pop latino y cumbia mexicana, además de empresaria, modelo, actriz y diseñadora de moda.

Luego de una exitosa carrera en el mundo de la música, Selena, también recordada como “La reina del tex-mex”, perdió la vida el 31 de marzo de 1995 a los 23 años de edad a manos de Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans y encargada de la administración de sus boutiques Selena Etc.

Ahora, a pocos días de cumplirse un aniversario más de su muerte, resurgió un video de ella en el ataúd. En esta publicación, de poco más de dos minutos de duración, puede observarse como varias personas le dan el pésame a Abraham Quintanilla Jr, padre de Selena, mientras suena de fondo el tema musical “Como la flor” en versión instrumental.

Selena da la impresión que está durmiendo y se ve hermosa con un atuendo en color azul. Más adelante, se ve su funeral, al que asistieron cientos de personas entre familiares, amigos y admiradores. Desconsolado, se ve a su viudo, Chris Pérez mientras muchos de sus fans lloran con profunda tristeza y depositan flores en el ataúd de la cantante.

Este video, que hasta el momento tiene más de un millón de reproducciones, provocó muchas reacciones en los seguidores de Selena:

“Incluso estando en el ataúd se veía resplandeciente, como una bella durmiente qué en algún momento iba a despertar”, “Todos estos años después y esto aún me rompe el corazón. Ella se ve como si estuviera durmiendo”, “Selena aún muerta no dejó de ser tan hermosa, parecía que sólo estaba durmiendo y soñaba”.

Por su parte, un admirador de la cantante comentó algo que muchos se preguntan a la fecha: “Imagínense cuánta música tan hermosa tuviéramos ahora de Selena”, mientras que otra usuaria descargó su odio contra la asesina de “La reina del tex mex”: “Like si te cae mal Yolanda por habernos arrebatado a una mujer bella”.

Sus admiradores aún no creen que ella ya no esté en este mundo: “Ella literalmente se ve como un ángel en la Tierra. Descansa en paz, hermosa”, “2020 y aún estoy llorando su muerte. No puedo imaginar por todo lo que pasó su familia”. “Shhh… está durmiendo”, “Duerme belleza!!! Desearía que ella pudiera despertar”.

Una internauta no dejó pasar la oportunidad para comentar sobre el viudo de Selena, Chris Pérez: “Sólo soy yo o me duele ver el dolor de Chris, no me quiero imaginar que se siente perder al amor de tu vida”.

Por último, una seguidora redactó un bello mensaje: “Dios bendiga a su familia. El mundo necesita más Selenas. El mundo perdió una alma hermosa quien tocó y sigue tocando muchas vidas”.