Selena Gómez huye de la alfombra roja de los SAG Awards tras sufrir caída

Fans se preocupan por su salud ¿Fue un desmayo?

¿El Lupus sigue atacando la estabilidad de la cantante?

Selena Gómez sufre caída: La cantante México-estadounidense, Selena Gómez, estuvo presente en los premios SAG Awards 2022, en donde lució un hermoso look de color negro y sorprendió a sus fans al aparecer de forma tan elegante, lo que nadie se esperaba es que la intérprete de “Come And Get It”, sufriera un percance.

Y es que todo corría bien, la actriz y cantante se encontraba luciendo su vestido frente a las cámaras, cuando de repente se desvaneció y la gente se comenzó a preocupar ¿Qué fue realmente lo que le sucedió a la empresaria? A pesar de que hay diversas especulaciones, nada está comprobado…

Sufrió una caída

A través de las redes sociales, se viralizó el momento en el que Selena Gómez se desvanece y cae al piso, podemos observar como un hombre quien podría ser parte del equipo de seguridad de la cantante la sostiene y la ayuda a pararse. La intérprete de “Bad Liar”, procedió a quitarse los tacones que traía puestos.

Selena Gómez decidió inmediatamente que ya no quería permanecer en la alfombra roja de la premiación y se fue de ésta. Cabe resaltar que durante los premios, Selena apareció sin zapatos, lo cual hace especular a muchos que puede que la cantante si haya tenido un percance con el tacón de una de sus zapatillas. (MIRA AQUÍ EL VIDEO)