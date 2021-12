Dreaming of you siempre ocupará un lugar importante en los éxitos de Selena, pues fue uno de los últimos sencillos que dio a conocer antes de ser asesinada a manos de Yolanda Saldívar. Esta canción fue publicada en 1995 y fue tal su éxito que la cantante llegó a vender más de 25,000 copias en la primera semana de su estreno; actualmente, la canción continúa gozando de una gran popularidad y ha sido adaptada a diferentes idiomas, como el protugués y el filipino.

No me queda más

Esta canción, autoría de Ricky Vela, forma parte del cuarto álbum de estudio de Selena, titulado “Amor prohibido”, el cual fue estrenado en octubre de 1994 con una gran respuesta del público. “No me queda más”, cuya versión en inglés se titula “There’s nothing left of me”, recibió el premio al video del año en los premios Billboard latinos y goza con la distinción de estar en el top 10 de las mejores canciones tejanas de todos los tiempos.

Amor prohibido provoca demasiadas imágenes de Selena

“Amor prohibido murmuran en las calles, porque somos de distintas sociedades”, ¿quién no ha escuchado este gran éxito de Selena? ¡Seguramente tú lo conoces! La canción fue estrenada en abril de 1994, y desde entonces no ha dejado de sonar en la radio. Este icónico tema de Selena recibió el premio al mejor sencillo del año en los Tejano Music Awards; la melodía también ha sido objeto de múltiples covers por parte de artistas de talla internacional como Thalía y Jennifer Lopez.