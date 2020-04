Congresistas proponen un segundo pago por coronavirus de $2,000 dólares por seis meses.

El gobierno estadounidense conoce que la situación en torno al coronavirus se mantendrá, por lo menos, por algunos meses.

También sabe que las finanzas de muchas familias en Estados Unidos no pueden resistir mucho más.

Bajo este panorama, la administración Trump está contemplando diversas propuestas para continuar ayudando a la comunidad a sobrellevar la crisis.

Esta sería una movida adicional al primer bloque de estímulo económico aprobado que contemplaba un pago único de $1,200 dólares por persona adulta.

Algunos de estos pagos ya han empezado a llegar a los hogares y continúan emitiendo cheques, por lo que estima que tarden un par de meses para poder abarcar a todos los contribuyentes.

Después de esto, creció una ola de rumores sobre una nueva ayuda federal, y es por eso que las personas se preguntan ¿vendrá un segundo cheque?

Hasta los momentos, los congresistas demócratas Ro Khanna y Tim Ryan tienen entre manos una propuesta llamada “Acta de Dinero de Emergencia para la Población” (EMPA).

Ellos buscan ampliar la cantidad y la frecuencia de los pagos de ayuda económica después del primero de $1,200 dólares, explicó el consultor financiero Andrés Gutiérrez.

Proud to announce my latest bill with @RepRoKhanna to provide ongoing payments to hard-working Americans who have been impacted by the #COVID19 crisis.https://t.co/1mkD7QsCZZ

— Congressman Tim Ryan (@RepTimRyan) April 14, 2020