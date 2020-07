Seguimiento de Contactos, ¿qué es y cómo funciona? (VIDEO)

Seguimiento de Contactos: Una herramienta valiosa para detener el COVID-19.

¿Qué es el Seguimiento de Contactos y cómo puedes ayudar en la lucha contra el COVID-19?

Te explicamos todo de la mano del Departamento de Salud de Georgia.

Es muy probable que hayas escuchado mucho últimamente acerca del Seguimiento de Contactos o Contact Tracing cuando se habla del COVID-19 y te hayas preguntado de qué se trata.

En realidad, la lucha contra el coronavirus tiene tres herramientas poderosas para hacerle frente:

Seguimiento de Contactos.

Pruebas Generalizadas.

Distanciamiento Social.

El Seguimiento de Contactos es una herramienta importante de Salud Pública que ayuda a detener brotes infecciosos como el de COVID-19.

¿Y qué es exactamente esto? ¿En qué consiste? ¿Cómo puedes ayudar?

La idea detrás del Seguimiento de Contactos es bastante sencilla, se trata de identificar rápidamente a aquellas personas que han estado en contacto cercano con alguien que tenga COVID-19 mientras esté contagioso, y que esos contactos se aíslen, rompiendo, de esa forma, la cadena de transmisión del virus a otras personas.

Si podemos hacer un seguimiento a las personas que podrían estar infectadas, podemos hacerles la prueba, pedirles que se queden en casa y que vigilen sus síntomas.

Si diste positivo para la prueba de COVID-19, el Departamento de Salud Pública de Georgia te llamará y te preguntará dónde has estado y con qué personas has tenido contacto. No temas, no habrá un seguimiento electrónico.

El DPH llamará entonces a los contactos identificados y les hará saber que pueden haber estado expuestos al virus, les explicará cómo pueden realizarse la prueba y se les pedirá que se aíslen y vigilen sus síntomas.

Es muy importante que recuerdes que, para detener el virus, es esencial que difundas el mensaje. Todo lo que tienes que hacer es responder la llamada.

Para más información visita dph.georgia.gov o llama al 1-884-442-2681.

