Seguidores de Donald Trump han tomado medidas extremas para mostrar apoyo a su candidato

Un hombre de Florida fue acusado de robo de autos y allanamiento de morada luego de destruir carteles de Biden con una excavadora

En Nueva York, un oficial de la policía fue suspendido por gritar “Trump 2020” desde una patrulla policial

A tan solo días para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, los seguidores de Donald Trump han realizado acciones un tanto extremas en apoyo a su candidato que los han llevado en algunas ocasiones a la cárcel.

Tal es el caso de un hombre de Florida que robó una excavadora y con ella atropelló carteles en apoyo al candidato presidencial demócrata Joe Biden.

James Blight de 26 años de edad fue acusado de robar una excavadora de un sitio de construcción, conducirla a un vecindario y derribar carteles de campaña de Biden, según las autoridades y los propietarios.

El hombre tomó la excavadora en Haines City el sábado y destruyó repetidamente los carteles de Biden a la vista de las personas que viven en el vecindario, dijeron testigos. Blight fue acusado de robo de autos y allanamiento de morada, según el Departamento de Policía de la ciudad de Haines.

El ex vicealcalde Adam Burgess vive en el vecindario central de Florida y catalogó el incidente como un crimen de odio puesto que la zona es predominantemente de afroamericanos, de acuerdo con The Associated Press.

“Este hombre entró en mi propiedad, tomó los dos carteles de Joe Biden que tenía en mi jardín y luego regresó con una excavadora para derribar la cerca”, dijo Burgess a Bay News 9.

En el video tomado por el medio de noticias se ven las vallas dañadas por el seguidor de Trump. Puede ver el video haciendo clic en este enlace.

Blight también fue acusado de derribar una señal de límite de velocidad de la ciudad, entre otras señales.

La policía dijo que Blight afirmó que estaba demasiado borracho en ese momento para recordar lo que sucedió. No quedó claro de inmediato si el hombre tenía un abogado que pudiera emitir comentarios en su nombre.