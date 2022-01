Poco antes del anuncio del FBI, el Gobierno del Reino Unido había asegurado en un comunicado que estaba “al tanto de la muerte de un ciudadano británico en Texas” y que estaba “en contacto con las autoridades locales”. La policía de Manchester anunció la detención de dos adolescentes con relación a la toma de rehenes. La policía de la zona metropolitana de la ciudad tuiteó que elementos de la unidad antiterrorismo realizaron los arrestos, pero no indicó si los detenidos enfrentan cargos, informó AP .

En un comunicado, la oficina del FBI en Dallas identificó a Akram y aseguró que por ahora “no hay ningún indicio de que estuvieran implicadas otras personas”, pero no dio detalles sobre los motivos que llevaron al sospechoso a secuestrar a quienes participaban este sábado en un servicio religioso en la sinagoga.

Katie Chaumont, portavoz del FBI en Dallas, refirió cualquier pregunta a la policía de Manchester. Asimismo, las autoridades no han dado a conocer un posible motivo del secuestro en la sinagoga de Texas. Un rabino que estuvo entre los cuatro rehenes dijo el domingo que el hombre que los mantuvo cautivos se tornó “cada vez más belicoso y amenazante”.

“En la última hora de nuestra crisis de rehenes, el hombre armado se tornó cada vez más belicoso y amenazador”, dijo el rabino en un comunicado. “Sin el entrenamiento que recibimos, no habríamos estado preparados para actuar y escapar cuando hubo una oportunidad”.

El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró este domingo que no tenía detalles sobre los motivos que llevaron al sospechoso a actuar, y reveló que Akram “compró supuestamente en la calle” las armas que poseía.

El agente especial del FBI a cargo de la operación, Matthew DeSarno, aseguró en una rueda de prensa la noche del sábado que la motivación de Akram parecía ser exclusivamente lograr la liberación de Sidiqqui, y que no parece que sus actos estuvieran “relacionados específicamente con la comunidad judía”.

Biden aseguró que había hablado con el fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, sobre la importancia de enviar el mensaje de que no se va a “tolerar” ese tipo de ataques en “las sinagogas y lugares de culto”. “Pueden estar seguros que estamos concentrados”, dijo Biden. “El secretario de Justicia está enfocado y asegurándose de que lidiemos con esta clase de acciones”, agregó el mandatario.

Biden y Kamala Harris condenaron los hechos

DeSarno dijo que el captor estaba enfocado en un tema particular no vinculado directamente con la comunidad judía. Se desconoce el motivo por el que Akram eligió la sinagoga, aunque la prisión en la que Saddiqi cumple su sentencia se encuentra en Fort Worth. Sin embargo, DeSarno no descartó que la investigación pueda llevarles finalmente a otras conclusiones, y tanto Biden como la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, condenaron en sendos comunicados cualquier acto de “antisemitismo” en el país.

Michael Finfer, presidente de la congregación, dijo en un comunicado que “la posibilidad de que el hombre armado eligiera nuestra congregación era de una en un millón”. Las autoridades se han negado a revelar quién le disparó a Akram, asegurando que el tema está siendo investigado.