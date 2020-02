Secuestró a su hijastra y le hizo 9 hijos en cautiverio (FOTOS)

Un hombre de Oklahoma fue condenado esta semana a cadena perpetua por secuestrar a su hijastra de 12 años y tener nueve hijos con ella mientras la tenía en cautiverio durante casi 20 años, dijeron las autoridades.

Henri Michelle Piette, de 65 años, fue declarado culpable por un jurado federal el 6 de junio de 2019 en un juicio terrible que duró siete días. Fue sentenciado el 20 de febrero de 2020 por el secuestro y viaje durante 360 meses con la intención de abusar sexualmente de una menor en 1997.

