Distintos medios de comunicación como ‘Proceso’ y ‘ Terra ‘, citan al periodista Raymundo Riva Palacio como la fuente principal que aseguró que el pasado 17 de mayo, la ex participante de Exatlón habría sido secuestrada y amenazada por narcos ordenándole que se retirara de la contienda.

La suerte de la participante mexicana le sonrió al encontrar el amor en el reality show con otros de los participantes, el ex futbolista Patricio Araujo con quien se casó dentro de Exatlón, pero cuando se encaminaba hacia la final como una de las fuertes favoritas tuvo que salir por la muerte de uno de sus familiares.

La ex corredora olímpica, fue amenazada por dos presuntos narcos, los hermanos Hurtado Olascoaga, líderes de una fracción de ‘La Familia Michoacana’, organización criminal que estaba operando por varios años en ese estado de México, quienes la secuestraron por varios minutos.

“Mira Zudy, me han ordenado matarte, pero voy a perdonarte la vida. Sólo te pido que te escondas y que te bajes de la campaña” decía la amenaza, según citó el periodista mexicano en su columna. Sin embargo, ante el terror que la invadió en ese momento, Zudikey Rodríguez rogó por su vida.

Al arribar al mitin donde se concentraba una gran cantidad de gente, Zudikey Rodríguez fue secuestrada y llevada por más de 64 kilómetros al sur del Estado de México, según comentaron integrantes del equipo de la ex participante de Exatlón, a quien le hicieron señalamientos muy puntuales.

“Por favor no me mate”, imploró Zudikey Rodríguez

“Por favor no me mate, ¿qué quiere? ¿qué me vaya del país?”, fueron las supuestas palabras de Zudikey Rodríguez a los narcos que la secuestraron y le ordenaron lo siguiente: “No, sólo escóndete y bájate de la campaña”, recibió como orden, supuestamente por parte de un hombre armado a quien fuentes militares identifican como Johnny Hurtado Olascoaga.

En plenas campañas políticas de México, la violencia contra los candidatos a distintos cargos ha empeorado, pues hace unas semanas mataron a balazos a un representante de Movimiento Ciudadano en Cajeme, Sonora, por lo que según Raymundo Riva Palacio no es extraño que hayan secuestrado a Zudikey Rodríguez para amedrentarla.