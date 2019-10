PLEASE SHARE!

Florida AMBER Alert for Jenzell Cintron Perez, 2yo W/M, 3ft, 45lbs, brown hair/hazel eyes, last seen S Conway Rd, Orlando. May be w Sugey Perez Diaz. If located, DO NOT APPROACH. Contact law enforcement immediately. Orlando PD – (321) 235-5300 or 911. #FLAMBER. pic.twitter.com/COWfbVGQBg

— FDLE (@fdlepio) October 9, 2019