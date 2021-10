Secuestrado grupo de 17 misioneros estadounidenses en Haití

Un grupo de 17 misioneros estadounidenses fue secuestrado el sábado en Puerto Príncipe, Haití.

Las víctimas se dirigían a al aeropuerto desde una casa donde se construía un orfanato cuando fueron raptados por una banda criminal.

El suceso ocurre en medio de un repunte de los secuestros asociados a pandillas en Haití.

Un grupo de 17 misioneros estadounidenses, incluyendo familiares menores de edad, fue secuestrado el sábado en Puerto Príncipe, Haití, cuando abandonaban una casa en obras que se convertiría en un orfanato con dirección al aeropuerto, informó el diario The New York Times.

La alerta la envío la organización Christian Aid Ministries, con conocimiento directo del incidente, a varias organizaciones religiosas, a través de un mensaje de voz. “Esta es una alerta de oración especial”, indicó el mensaje de un minuto. “Recen porque los pandilleros alcancen el arrepentimiento”.

El mensaje indicaba que el director de campo de la misión trabajaba con la embajada estadounidense, y que la familia del director y otro hombre no identificado se habían quedado en la sede del ministerio. Todos los demás miembros de la delegación fueron secuestrados tras visitar el orfanato.

No había más detalles disponibles sobre el rapto en un primer momento. A pesar del deterioro de la situación de seguridad en Haití, la abducción de un grupo tan grande de personas estadounidenses sorprendió a las autoridades locales, asegura el The New York Times.