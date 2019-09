Página

Área 51: salen a la luz nuevos secretos acerca de esta misteriosa zona

¿Qué secreto se esconde detrás de las cercas que protegen a esta zona? ¡Google Maps trata de descifrarlo!

Aunque el evento Storm Area 51: They Can’t Stop All of Us ha sido cancelado, multitudes se consagran a los alrededores para ver de cerca el Área 51

El Área 51 ha permanecido como una de las zonas geográficas menos accesibles para el ser humano, y algunas personas creen que ahí se esconden los secretos más fascinantes de la humanidad. Muy poca gente tiene acceso oficial al sitio, pero gracias a Google Maps se han descubierto nuevos secretos acerca de estas instalaciones.

La aplicación Google Maps cuenta con los instrumentos necesarios para que cualquier persona vea con sus propios ojos las imágenes más relevantes del área y decida por si misma si se trata de una invasión extraterrestre o simplemente de un edificio gubernamental.

De acuerdo con el sitio Lad Bible, basta con ingresar en Google Maps las coordenadas 37.24804, -115.800155, o seleccionar la liga que dirige a los usuarios directamente al sitio; de esta manera, las personas pueden “visitar” la zona sin necesidad de exponer su integridad física, viajar grandes distancias o quebrantar la ley. Al dirigirse a dichas coordenadas, se puede observar que el Área 51 está conformada, entre otras cosas, por un campo de beisbol, una base subterránea y pistas complementarias al aeropuerto, mismas que se encuentran sobre un lago seco que se puede observar en la imagen.

Apenas hace unos meses se generó una de las mayores controversias con respecto a esta zona, ya que Matty Roberts creó el evento en Facebook “Storm Area 51: They Can’t Stop All of Us” donde invitaba a los usuarios a invadir la zona restringida del Área 51 para ver con sus propios ojos qué era lo que se escondía detrás de sus instalaciones.

Sin embargo, y a petición de las autoridades, Roberts desistió en sus intentos por llevar a cabo esta hazaña, para lo cual recurrió a una declaración oficial donde alegaba que se había tratado de una broma, por lo que le solicitaba a quienes habían confirmado su asistencia al evento de abstenerse de acercarse a las inmediaciones.

Sin embargo, es posible que todavía existan buenas noticias para aquellos que encuentran fascinación en el enigma del Área 51, ya que es posible explorar de manera minuciosa dicha zona ¡desde la comodidad de su casa!

Así es, actualmente es imposible ingresar al Área 51, pero gracias a los avances tecnológicos, basta una conexión a internet para que las personas se pueden transportar hasta Nevada, precisamente en la zona militar conocida como Área 51.