Toño Mauri sale con bien del hospital tras haber estado casi 8 meses internado

Internautas lo acusan de haber usado tráfico de influencias

“Haberse casado con la nieta de un expresidente de México hizo la diferencia”

Esposa de Toño Mauri es nieta de un expresidente. Después de que pasara más de 8 meses internado luchando por su vida a causa del coronavirus, el actor Toño Mauri logró salir con bien del hospital; pero ahora lo acusan de haber usado influencias para realizarse su trasplante de pulmón.

Cabe recordar que el actor enfermó de coronavirus y sus pulmones se dañaron a causa de la enfermedad. Tuvieron que realizarle un trasplante doble de pulmón de emergencia, lo que provocó las dudas de algunos internautas.

Y es que en un video donde entrevistan al actor y donde cuenta cómo fue su recuperación después de la cirugía, varios internautas afirman que fue gracias a su esposa que lo atendieron rápidamente.

“Haberse casado con la nieta de un expresidente de México hizo la diferencia”, dijo un usuario, donde otro inmediatamente respondió, “con solo la fe no consigues los mejores hospitales ni preferencia en listas de espera, los que estamos en espera sabemos que el dinero hace una enorme diferencia entre la vida y la muerte así que no digas porqué de oraciones no se soluciona nada”.

NIETA DE EXPRESIDENTE DE MÉXICO

Carla Alemán, esposa de Toño Mauri, es nieta del expresidente de México, Miguel Alemán Valdés, quien ocupó el puesto como mandatario mexicano entre el 1° de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952.

En una entrevista con el Dr. Juan Rivera, Toño Mauri negó haber utilizado influencias dentro del hospital para que lo atendieran y le realizaran la cirugía que necesitaba urgentemente.

“Aquí en Estados Unidos eso no funciona de esa manera, pero yo no llegué aquí con ninguna recomendación, simplemente, llegué como un paciente más, siempre hemos tenido un seguro como cualquier persona”, afirmó el actor.

PARA VER EL VIDEO Y LOS COMENTARIOS DÉ CLICK AQUÍ