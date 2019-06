Tras muerte de Edith González, sale a la luz un secreto entre la actriz y AMLO

View this post on Instagram

Memorándum El gobierno de México es amigo del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. El presidente de México quiere seguir siendo amigo del presidente Donald Trump. Pero, sobretodo, los mexicanos somos amigos del pueblo estadounidense. A ellos me dirijo desde Paraíso: Juremos que nada ni nadie separe nuestra bonita y sagrada amistad. Andrés Manuel López Obrador Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.