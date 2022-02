De acuerdo con el portal de People en Español , la actriz Dora Cadavid fue toda una celebridad en el mundo del cine y del espectáculo. Algunos de sus más destacadas participaciones fue en a versión original de la exitosa telenovela Café con aroma de mujer (1993) y la cinta Love in the Time of Cholera (2007).

Esta sensible perdida ha causado gran conmoción entre los seguidores que seguían de cerca la cerrera de Dora, varios internautas se mostraron dolidos ante la sensible perdida. Incluso algunos de sus compañeros que participaron en “Yo soy Betty la Fea”, reaccionaron en sus perfiles de red social.

“Yo no quiero ser carga para nadie”

Durante la entrevista ‘Inesita’ reveló que su único hijo había muerto a la edad de 52 años, debido a un cáncer que había padecido por un tiempo. Desde ese momento la actriz colombiana estuvo viviendo en casa de su nuera y su nieta, por tal motivo habría decidido mudarse al asilo, al no tener un hogar propio.

“Mis sobrinas estaban muy preocupadas porque yo viviera sola y tú sabes que uno con esta edad no debe estar solo en ninguna parte y yo no quiero ser carga para nadie. Entonces ellas, muy inteligentemente, buscaron un lugar donde yo estuviera a gusto y aquí me lo encontraron. Yo no puedo sacrificar a una nuera y una nieta, su vida conmigo”, dijo en la entrevista. Archivado como: Secreto Dora Cadavid