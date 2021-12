Descubren ‘secreto’ de la actriz asesinada frente a su hijo en México (FOTOS)

Hasta el momento de la redacción de esta nota no está claro el motivo del asesinato de la joven actriz mexicana. En Instagram , una cuenta con su nombre y fotografías muestra cómo era la vida de la también cantante, Tania Mendoza. Además, en diversas fotos se le ve junto a su hijo.

De acuerdo con TV Notas, en 2012, la mujer fue secuestrada junto a su esposo y su pequeño hijo. Posterior a este traumático suceso, del que no se informa cómo escapó, recibió amenazas de muerte, de acuerdo con la revista mexicana. Se espera más información de su muerte en las próximas horas.

Originaria de Guadalajara, Jalisco, la actriz llevaba viviendo varios años en Cuernavaca, Morelos, destaca Agencia Reforma. Hasta ahora, el Gobierno de Morelos no se ha pronunciado sobre el crimen. Sin embargo, los rumores sobre sus nexos con el narcotráfico han inundado las redes sociales.

“11 años por siempre”, escribió en otra publicación con fotos del capo. Otra publicación de la actriz, lleva a pensar que los abuelos de su hijo, no están presentes. “Felicidades en su día comadre y abuelita de mi hijo gracias por ver siempre así a mi hijo cómo su nieto ya que lo verdaderos no los tiene, usted lleno ese espacio, tan maravilloso, la amamos felicidades abuelita OLGA”, escribió la mujer.

“La Mera Reina Del Sur”, no es el único proyecto en el que participó, de acuerdo con TV Apple , la actriz mexicana también actuó en “Diez horas para dormir”, junto a Rafael Goyri y Jorge Aldama, así como en “Imperio de la mafia” con Roberto Ballesteros y en “Museo del terror” con Brenda Castro.

Una semana antes de su asesinato, la actriz Tania Mendoza había publicado una fotografía en Instagram donde se le ve posando solo con un brasier blanco. “Me volvieron a bloquear mi Facebook me reportaron solo una p*** lo pudo haber hecho… jaja que pena me das zo***”, escribió la cantante en el pie de la foto.

Durante la madrugada de este 9 de diciembre se informó del ataque al cantante en Los Ángeles. El cantante nacido en Alemania, era hijo de padre estadounidense que servía en las fuerzas armadas de EE.UU. en aquel país, de acuerdo con el medio británico The Sun. PARA VER EL VIDEO DÉ LA ESCENA DÉ CLIC AQUÍ.

Lamentablemente, esta no es la única historia similar en la que un artista muere asesinado a balazos como Tania Mendoza. Las tragedias en el mundo del espectáculo continúan acumulándose con el reciente asesinatos a tiros de un famoso cantante en Los Ángeles. Las autoridades confirmaron los hechos y han proporcionado los detalles.

Así mataron al famoso cantante

Vincent Cohran, mejor conocido como “Slim 400” fue baleado en Inglewood, un ciudad parte del condado de Los Ángeles, de acuerdo con TMZ. Saltó a la fama en 2015 con el lanzamiento de su primer álbum, una reconocida disquera lo encontró y firmó con el, según el reporte de The Sun. El cantante fue hallado por la policía en la entrada de una casa, relata TMZ.

No se especificó de quién era la propiedad. Hasta el momento de la redacción de esta nota no se ha dado a conocer cómo sucedieron los hechos, cuántos sospechosos están involucrados y cuál es la principal línea de investigación tras el asesinado en Los Ángeles del querido cantante. Lamentablemente, este no fue el primer ataque.