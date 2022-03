No solamente fue Will Smith, También Sebastián Yatra rompió en llanto…

Sebastián Yatra fue captado con lágrimas en los ojos: “Miren como estoy”

El colombiano interpretó ‘Dos Oruguitas’, tema de la película ‘Encanto’

‘Encanto’ se lleva el premio como ‘Mejor Película Animada’ Sebastián Yatra rompió en llanto. El cantante colombiano Sebastián Yatra, protagonizó su primera aparición en la 94 edición de los Premios Oscar, los cuales se llevaron a cabo el día de ayer. El colombiano protagonizó un emotivo momento interpretando la canción “Dos Oruguitas”, la cual es uno de los temas de la película ganadora del Oscar ‘Encanto’. Yatra se conmocionó demasiado al haber hecho su presentación. Cabe resaltar que la película ‘Encanto’ de Disney Pixar se llevó el premio como “Mejor Película Animada”, la producción está inspirada en la cultura colombiana. El intérprete de “Tacones Rojos” y “Traicionera”, fue el encargado de interpretar este tema, tanto en la película como en el evento en sí. “Encanto” se lleva el premio “Encanto”, la cinta animada de Disney ambientada en Colombia sobre una adolescente con la frustración de ser la única integrante de su extensa familia sin poderes mágicos, se alzó con el premio a la mejor cinta animada en los Premios Óscar el día de ayer. Dicha película es una obra de Disney Pixar, la cual cuenta la historia de una joven colombiana quien puede ser la última esperanza para su familia, cuando descubre que la magia que rodea a Encanto, un lugar encantado que bendice a los niños con dones únicos, pero ésta se encuentra en serio peligro.

Sebastián Yatra rompió llanto: Interpretó ‘Dos Oruguitas’ El intérprete de origen colombiano, hizo su primera aparición en un evento de suma importante como lo son los Premios Oscar. Y no es por más que el cantante se veía sumamente nervioso durante su presentación, pero eso no le quitó que haya hecha una interpretación espectacular. Luciendo un atuendo completamente negro, y con una escenografía tipo ‘jungla’, basada en la caracterización de la película de Disney Pixar, Yatra se apoderó del micrófono e interpretó dicho tema principal de la película. Cabe resaltar que la película está basada en la cultura colombiana, así como lo fue ‘Coco’ basada en la cultura mexicana en su tiempo. (MIRA AQUÍ EL VIDEO)

Sebastián Yatra rompió en llanto: “Es un orgullo latino” Muchos de los fanáticos del colombiano aplaudieron la aparición de éste en los premios, pues según lo que comentan es un gran orgullo para Colombia, quien fue en representación de su país. Además, en la presentación se pudo ver a Yatra temblando de nervios, lo cual captó aún más la atención de la gente. “Sebastián Yatra temblando de principio a fin, es una muestra de las mas grandes sensaciones que experimenta el ser humano cuando puede hacer lo que le apasiona. Sentimientos de realización, grandeza, plenitud, eso es lo que llamamos VIDA y éxito realmente”, “Orgullo latino que sos Yatra, no hay emoción más chilera que ver a nuestra gente triunfando y sobre todo que nos representan tan bien en estos eventos. ¡Viva Latinoamérica!, “Me encantó como Sebastián Yatra tembló durante esta presentación de principio a fin. Se notaba que no podía creer lo que estaba viviendo, me encantó el sentimiento que transmitió su presentación, muy parecido al que se experimenta viendo la escena de la película. Y sin duda alguna me encantó ver a los bailarines usando trajes típicos colombianos mientras bailaban la canción. Que bonito homenaje para Colombia y la comunidad Latinoamericana.”

Fue captado llorando en el backstage Sebastián Yatra finalizó su presentación con cientos de aplausos de la audiciencia, y conmocionado por la situación, fue que las cámaras lo captaron en el momento exacto en el que rompió en llanto, atraído por la emoción, Yatra estaba tratando de contenerse, y la gente que se encontraba a su alrededor lo llenó de felicitaciones. “Me va a tomar un tiempo asimilar esto… Gracias a todos los que me acompañaron hoy, gracias Colombia, gracias Disney, gracias Lin-Manuel, Gracias Encanto… GRACIAS DIOS”. Escribió en intérprete de “Pareja del año”. (AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO)

Sebastián Yatra rompió en llanto: Se sienten los fans orgullosos de Yatra La gente no dejó pasar desapercibido el momento para hablar sobre lo orgullosos que se sienten de que Yatra haya representado a Colombia en los premios: ¿Cómo no se va emocionar? No todos los latinos tienen esa posibilidad de cantar ante tantas estrellas de Hollywood, él es humilde y lo sabe. Colombia estuvo presente con su gran presentación”. “¡Que bello!, lo mas lindo de todo es que es agradecido, uno siempre tienes que ser agradecido, pero sobre todo con Dios. Que nada te quite tu humildad por mas dinero que tengas”, “Maravilloso, Sebastián Yatra y toda la presentación estuvo fabulosa. Es una canción tan linda y con tanto sentimiento. Mi Colombia representada. Gracias Disney”, “Hasta la mano le temblaba se notaba lo emocionado q estaba de cantar en los Oscar, ésta canción es súper emotiva”.

Yatra es todo un orgullo para sus fans Y hablando de orgullo latinoamericano, “CODA”, el drama de Sian Heder sobre una familia sorda que apenas contaba con tres nominaciones, se impuso como mejor película y le dio a Apple TV+ el primer Oscar de la historia para un servicio de streaming a menos de tres años de su lanzamiento. También le mereció el premio al mejor guion adaptado a Heder, su realizadora, y a Troy Kotsur el de mejor actor de reparto, como se esperaba ampliamente. “Este es un gran momento para el cine independiente”, dijo la directora en la sala de prensa. “Cuando fuimos a Sundance no teníamos distribuidor. Fui pensando ‘espero que alguien la compre’. Acabamos de ganar mejor película. Esta es la materia de la que están hechos los sueños”. De acuerdo con AP, la cinta es protagonizada por los actores sordos Kotsur, la ganadora del Oscar Marlee Matlin y Daniel Durant , “CODA” sigue a una familia cuya única hija oyente, interpretada por Emilia Jones, se debate entre quedarse ayudándolos o perseguir sus sueños de ir a la universidad a estudiar música, alentada por un profesor interpretado por Eugenio Derbez.

Sebastián Yatra rompió en llanto: La primera cinta con un elenco sordo que gana a ‘Mejor Película’ Es la primera cinta con un elenco mayoritariamente sordo que gana el premio a la mejor película, y la primera con menos de cuatro nominaciones que lo logra desde “Grand Hotel” (“Gran Hotel”) de 1932. “Esto es para la comunidad de sordos, la comunidad CODA y la comunidad de discapacitados”, expresó Kotsur en lenguaje de señas al aceptar su premio en el escenario. “Este es nuestro momento”. “The Power of the Dog” (“El poder del perro”) de Netflix, que llegó con 12 nominaciones y se perfilaba como posible ganadora, se llevó solo uno, a mejor dirección, para su realizadora Jane Campion. “Me encanta dirigir porque es una inmersión profunda en la historia; sin embargo, la tarea de manifestar un mundo puede ser abrumadora. Lo dulce es que no estoy sola. En ‘El poder del perro’, trabajé con actores a los que llamo mis amigos… y todo mi equipo que son verdaderos corazones”. Con información de AP.