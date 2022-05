“¿Es cierto lo que me dijiste?”, expresó Susana Giménez, que se encontraba cenando con Sebastian Yatra en el instante en que “reveló” la falta de amor que existe entre Camilo y Evaluna, al igual que Raw Alejandro y Rosalía. “¿De sus relaciones? Sí”, contestó Sebastian a Susana. “¡Ay, no! ¡No puede ser!”, le respondió al cantante, mientras eran grabados de incognito durante una cena.

Sebastian Yatra contra Camilo: ¿A qué se referían?

En el video, se observa como el cantante está conversando con la argentina mientras responde a sus dudas sobre la posible “falsedad” entre las relaciones de Camilo, Evaluna, Rauw Alejandro y Rosalía. La sorpresa del video, causó conmoción entre los fanáticos de los artistas, quienes no dudaron en expresarse contra Sebastian Yatra y argumentar que todo era parte de una estrategia de música.

“No, ni Camilo, ni Rauw están enamorados”, respondió Sebastian Yatra, mientras seguía conversando con Susana. La argentina se muestra “visiblemente sorprendida” por las confesiones de Sebastian. “¡No! No puedo creerlo”, le consta Susana al cantante, diciéndole que se encontraba conmocionada por las novedades que estaba compartiendo el cantante. “Mira, yo lo que me he dado cuenta en estos años que he estado trabajando en esta profesión…”, expresó Yatra antes de cortarse el video. Archivado como: Sebastian Yatra contra Camilo