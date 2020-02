TVNotas publicó que la pareja estaba esperando un bebé

El actor de inmediato desmintió la noticia

Al parecer Boyer tiene nuevos proyectos laborales

Sebastián Rulli desmiente que su pareja Angelique Boyer esté actualmente esperando un bebé.

La revista TVNotas publicó este martes la portada de su nueva edición.

En ella daban la ‘primicia’ de que la actriz Angelique Boyer estaba embarazada.

“¡Ya les pegó! Angelique y Sebastián Rulli… ¡esperan a su primer bebé!”, se lee en la portada.

Pero al ver esta información el actor reaccionó de inmediato y posteó en sus historias de Instagram que se trataba de una noticia falsa.

“Mentira”, destacó el actor para aclarar la situación. Además invitó a la gente a no seguir a este medio a través de la etiqueta #Nocomprenbasura

Según la revista, la pareja, que ya tiene más de cinco años de relación, estaría esperando su primer hijo.

También indican que ellos habían acordado salir embarazados, aunque en entrevistas habían manifestado que no consideraban que fuera oportuno en este momento.

Agregaron que esta noticia solo la sabrían familiares y amigos cercanos.

Sebastián Rulli desmiente que su pareja Angelique Boyer esté embarazada y así reacciona la gente

Luego de que la noticia fuera difundida también en la cuenta de Instagram del programa Despierta América, las personas reaccionaron.

“Jeje amé el hashtag”, dijo el primero el apoyo al actor.

“Ella siempre lo ha dicho, por ahora no hay bebé, quiere seguir disfrutando de su noviazgo”, “Pero si siempre ella ha dicho que no quiere hijos”, recordaron algunos seguidores.

Otros se fueron en contra de la revista: “Ya se le fue la venta de la exclusiva”, “Esa revista es más mentirosa, no creo nada de lo que pública”, “No se porque existen todavía revistas si todo uno se entera es por las redes sociales”.

De forma muy equilibrada uno respondió: “ Bueno ellos decidirán cuando lo tendrán”.

“Me encanta esta parejita pero después sabremos quien miente, un embarazo no se puede ocultar”, dijo un internauta que dudó de ambas versiones.

El peso de esta noticia terminó recayendo sobre la revista que ahora enfrenta la dura crítica del público en sus propias redes sociales.

“NO COMPRE BASURA…”, “Lo del bebé no es cierto”, “Puras mentiras!!!”, “Mentira Angelique no está embarazada, babosadas publican aquí”, “Uhh Mentira! Lo del bebé”, “Mentirosos !!, “Que mentira!!! @sebastianrulli acaba de subir que es mentira!! Ya no saben que inventar”, “Embarazada Angelique no es verdad!!! Ya lo hubiera anunciado Sebastián Rulli en sus redes”, “Ya no saben que más inventar.. esta revista solo publica falsedades”, fueron algunos de los comentarios que les escribieron.

“No creo, Angelique acaba de empezar a grabar un nuevo proyecto”, “Por más que Rulli desmintió a los 30 segundos, Angelique Justo empezó a grabar novela jajajaa o sea son más de 6 meses de grabaciones jajaja sentido común”, les aclararon un par de seguidores al tanto de los proyectos laborales de Boyer.

¿Crees que Sebastián Rulli y Angelique Boyer estarían esperando un bebé o que definitivamente la noticia es falta?

Sebastián Rulli aparece esposado a una cama y sorprende mensaje de Angelique Boyer (4 FOTOS)

Sebastián Rulli, el apuesto actor de telenovelas, paralizó las redes cuando apareció sin camisa y esposado en una cama, en una escena que desató las más bajas pasiones de sus fans, pero su novia, la actriz Angelique Boyer mandó un mensaje que sorprendió a más de uno.

En la imagen que fue subida a su cuenta de Instagram, se puede ver a Sebastián Rulli con sus muñecas esposadas al respaldo metálico de la cama, mirando para la cámara con una mirada cautivadora y sin camisa, dejando ver muy buena parte de su abdomen y su pecho sin ningún pudor.

Para acompañar la sensual escena, el actor escribió: “Me dejas amarrado a la cama o mejor me desamarras ? Hoy es Viernes…!!! Quien se anima??”, junto con un emoticón de una cara divertida y un diablito, en una invitación a pecar.

Como era de suponer, la candente postal de Sebastián Rulli recaudó más de 150 mil ‘Me gusta’ y una gran cantidad de lujuriosos mensajes no tardaron en aparecer.

Pero uno causó gran revuelo, y es que un usuario mencionó a su novia, la actriz Angelique Boyer y escribió: “Ahí déjalo hasta que aprenda a comportarse”.

Sebastián Rulli sexy y esposado

Ante lo cual, Angelique respondió de manera sorpresiva: “Solito se las pone… yo no fui”, junto a una carita de diversión.

Asimismo los mensajes siguieron llegando: “Que se quede todo el fin de semana amarrado para que se comporte”, mencionó uno más, a lo que Sebastián Rulli escribió: “Qué buen amigo”, en tono de burla.