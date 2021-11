En un breve encuentro con la prensa, la nieta y el ahijado de Carmen Salinas agradecieron al público y a los medios de comunicación por estar pendiente de la salud de su abuela , afirmando que en esta ocasión no tenía noticias “nuevas”: “No vamos a decirles nada nuevo, es el día a día, sabemos que puede ser un poco cansado, de pronto hasta desalentador”, inició Carmen Plasencia.

La noche de ayer 14 de noviembre, su nieta Carmen Plasencia salió del hospital y dio a conocer el último reporte sobre el estado de salud actual de su abuela, en donde afirmó que a pesar de que no ha habido cambios significativos, su salud continúa siendo grave y se espera que pronto llegue un milagro que logre salvarla.

“La noticia es la misma, la condición se mantiene, no ha habido ningún cambio significativo, ni positivo, ni negativo, sigue en coma natural en estado grave, es un día a la vez, vamos a ver cómo pasa la noche”, comentó la nieta de Carmelita, quien además dio a conocer que generalmente a esa hora tenía el reporte del doctor sobre la salud de la exdiputada.

Tras estas palabras, la nieta de Carmen Salinas destacó que la salud de la productora sigue siendo grave, y que no ha habido un cambio significativo en ella, no sin antes hablar un poco sobre el movimiento que tuvieron sus pies, la mañana de ese mismo día cuando estaba con su hija María Eugenia:

“Esos movimientos no tenían intención, es parte de un movimiento de la médula que puede venir con el respirador, o con los reflejos, pero fue un movimiento completamente involuntario”, explicó su nieta Carmen Plasencia y ahijado la noche de ayer ante los medios de comunicación.

“La actividad cerebral sigue siendo igual, no ha habido un cambio después de que mi abuelita ingresó el miércoles por la noche hasta el día de hoy, es una actividad cerebral baja”, aseguró Carmen Plasencia, nieta de la actriz de varias telenovelas mexicanas y productora de ‘Aventurera’.

“NI SIQUIERA LAS 72 HORAS CRÍTICAS SON SEGURAS” DICE MÉDICO AL ARROJAR EL REPORTE SOBRE LA SALUD DE CARMEN SALINAS

Los reporteros le preguntaron a Carmen Plasencia cómo ha sido el método para alimentar a Carmen Salinas, a lo que ella argumenta que es a través de sondas: “La están alimentando por medio de una sonda, es un alimento básicamente liquido que tiene todos los nutrientes que la mantienen hidratada”.

Ante las 72 horas críticas que pasó Carmen Salinas, su nieta aseguró en el reporte médico que se ha llegado a un punto en el que las cosas pueden cambiar de un momento a otro, y que no se tenía nada asegurado: “Lo que los médicos dicen es que ya no se toma en cuenta de esa manera, no arroja nada, todo puede cambiar de manera rápida”. PUEDES VER EL VIDEO DE LA NIETA DE CARMEN SALINAS AQUÍ