Tuvo que poner un alto al bullying que le hacían a Andrea Meza

Y el mensaje sentido que dio Janick Maceta a Miss Universo fue muy certero: “Te deseo todos los éxitos en esta nueva etapa, que Dios te acompañe, bendiga y proteja siempre, aquí tienes una amiga para toda la vida Love you with all my heart, im so proud of you. No aceptaré ningún tipo de comentario negativo, más amor por favor, [email protected] merecemos RESPETO. Utilicemos nuestras plataformas para llevar mensajes positivos. #stopbullying”, finalizó.

Lo anterior luego de que los mensajes para Andrea Meza fueran encaminados a que la que merecía la corona era Janick Maceta, que se la había ‘robado’, que había recibido el ‘apoyo’ de Telemundo, de el Chapo Guzmán, del narcotráfico, de que había ‘comprado’ el triunfo una serie de descalificaciones para la hoy Miss Universo.