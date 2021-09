Adamari López está en su punto máximo de espléndida y su cuerpo lo demuestra

Como jueza en Así se Baila está luciéndose como nunca y ahora portó un vestido digno de una muñeca

La cintura de Adamari López causó sensación ¿va que vuela para conseguirla como Thalía? A sus 50 años, Adamari López presume cintura y vestido de muñeca… luce maravillosa y más feliz y plena que antes; considerando que está soltera se enfoca en su trabajo y recientemente es jueza de ‘Así se Baila’, show en donde impacta con sus estilos y belleza, como este domingo que la boricua encantó a propios extraños. Relacionado Nestlé ordena recall de 27 mil libras de pizzas DiGiorno porque podrían causar alergia Muestran por primera vez a la hija de El Dasa y confirman sospechas (VIDEOS) Pastor recibió golpiza luego de que un padre viera cómo tocaba a su hijo en parada de autobús ¿Va directa a tener la cintura de Thalía? Adamari López está reduciendo muchas tallas gracias a duros entrenamientos, masajes y alimentación, para mantenerse y conseguir sus medidas tan ansiadas sin tantas libras que la aquejaron por años… Por lo que ahora en el programa decidió encantar con un vestido estilo ‘muñeca’. Adamari López parece una muñeca con ese vestido rosa Con un peinado corto de estilo años 50, dejando sus extensiones de la semana pasada, ahora esta emisión de Así se Baila dejó ver a Adamari López con un vestido rosa mexicano con poderoso entalle a su cuerpo delgado que posó la vista de todos en sus piernas y en su cintura. ¿Los masajes reductivos y la disciplina sirvió para librarse de muchas tallas? Tal parece que sí porque el vestido de muñeca le asentó el cuerpo a Adamari López cuya cintura va que vuela para convertirse en una parecida a la de Thalía, ante el asombro de quienes decían que la boricua no lo conseguiría.

¿La cintura poderosa de Adamari López y su cuerpo bronceado? La piel de Adamari López lució muy bronceada y su cuerpo tonificado tanto así que ella misma se presumió con una sesión de fotos que compartió en su cuenta de Instagram primero sola y después con sus compañeros jueces de ‘Así se Baila’ Christian de la Fuente y Mariana Seoane. “Aquí les comparto fotos del look de la 3era Gala de Así Se Baila!!! Feliz de ser parte del jurado!”, escribió en la descripción de las imágenes donde se anima a hacer poses estilo ‘Marilyn Monroe’ levantando su pierna, pero lo que sin duda dejó a todos impactados fue su cintura reducida.

¿Cuerpo y cintura con masajes? Adamari López lució regia El esfuerzo de Adamari López está siendo recompensado ante las imágenes en las que presumió cuerpo y cintura en su punto máximo de disciplina y a sus 50 años se ve como una jovencita de 20 o 30 años, por lo que los comentarios en el Instagram de ‘Hoy Día’ al verla, la gente comentó: “Definitivamente el mejor estado de una mujer es la soltería mírenla bella feliz”, “Estas Hermosa Feliz por ese logro, pero ya no rebajes más”, “Ella aparenta 30 y no 50”, “Cómo has cambiado”, “Wow rejuveneció unos 20 años se ve muy linda y feliz, amor propio”, “Hermosa una Barbie”, “Te pareces a la Adamari de las novelas mexicanas”, “Wow, este sí está bello”, expresaron ciertas personas.

Una persona comentó que al verla de regia, Luis Fonsi volverá con Adamari López Ante lo regia que lucía Adamari López, una fiel seguidora le comentó que su ex esposo Luis Fonsi se vería arrepentido por dejarla ir y hasta volvería con ella: “Ya veré a Luis Fonsi buscándola hermosa que es”, a dicho comentario varias personas comenzaron a burlarse pero a afirmar que eso no sucedería porque el cantante era feliz con Águeda López: “Fonsi es demasiado feliz con su hermosa familia”, “Para nada no va volver con esa mujer”, “Nada que ver él ya tiene a su familia y es feliz, ya lo pasado hay que dejarlo ahí”, “Fonsi está felizmente casado y tiene una hermosa familia no la va a destruir por buscar a otra”, “Luis Fonsi perdió a Adamari para siempre, y a Adamari no le interesa ese cabezón”, escribieron al polémico comentario.

La conductora de Hoy Día parece una adolescente Estilizada y con un porte inigualable, la conductora de Hoy Día de 50 años, está atravesando por una gran etapa de vida, pues enfocada en su hija Alaïa, en su show matutino, en su labor de jueza en Así se Baila y en lo que fue su regreso a la actuación en ‘La Suerte de Ada’, no tiene aún tiempo para el amor de nuevo. A principios de 2021 por fin después de tantas especulaciones, Adamari López decidió romper el silencio y reconocer que las cosas ya no iban bien en su relación de 10 años con Toni Costa, por lo que se dieron un tiempo para resolver ‘asuntos’, sin embargo, a más de medio año, pareciera que ambos está mejor, solteros, aunque aún existe la posibilidad de reconciliación.

Adamari López con vestido provoca sensación en los premios Billboard Los premios Billboard a la música latina se realizaron con mucho glamour la noche del jueves 23 de septiembre y una de las conductoras invitadas fue Adamari López quien con un vestido provocativo desató la controversia por destapar sus piernas, pero no obstante se cambió por otro en el que ‘casi se le sale todo’. La boricua está más segura que nunca sobre su cuerpo y por eso no duda en ponerse atuendos cada vez más atrevidos donde luzca su trabajo por los entrenamientos a los que se somete, además de la alimentación, producto de su ‘decisión de cambio de hábitos’ para lograr su meta de perder las libras que tanto la aquejaban.

El vestido de Adamari López despechugada en los premios Billboard Mientras primero decidió ponerse un vestido de corte de sirena color morado con brillos y su pierna izquierda sobresaliendo del mismo, nadie esperaba que la boricua quien ahora también porta extensiones para que su cabello luzca más largo y lacio, iba a sorprender cambiándose el atuendo. Entrada la noche de los premios Billboard, Adamari López conmocionó a más de uno al dejar sus atributos frontales casi expuestos, pues apareció despechugada con un vestido más corto que demostraba que ya tiene el cuerpo tonificado digno de ese tipo de atuendos.

Se lució en premios Billboard; sus ‘pechugas’ causan sensación ¿Cuál le favorecía más? El segundo vestido que Adamari López presumió fue uno muy corto en tonos metálicos amarillo, azul y plata que acentuaba su figura y decidió lucir con su cabello recogido, aretes, pulsera y anillos que hacían juego con el mismo, que sin duda le trajo muchos piropos. ¿Se quitó 20 años de encima? A sus 50 años, la ex de Toni Costa se paseó por los premios Billboard totalmente despechugada y con la seguridad suficiente de que el trabajo de los entrenamientos y la alimentación están a su favor y la gente no dudó en comentar el atuendo de Adamari López.

¿Cuál vestido exhibió mejor el cuerpo de la conductora en premios Billboard? Las fotografías de Adamari López fueron compartidas por la propia artista en su cuenta de Instagram, así como en el sitio del programa que conduce ‘Hoy Día’, en donde la gente no dejó de opinar: “El vestido está lindo pero ella exageró con los globos”, “Si fue donde tuvo el cáncer y con mas razón quizás menos escote”, “Exactamente pienso igual, tiene los senos en la garganta”. Pero la gente escandalizada por los atributos de Adamari López en premios Billboard siguió comentando: “Sus globos a punto de reventar”, “Que no caiga en la vulgaridad”, “Si quisiera enseñar hazlo con discreción parece que el vestido quedará muy estrecho”, “Esos implantes se van a reventar”, “Ya empezó a enseñar para buscar marido”, “Demasiado de apretado ya no sabe como llamar la atención”, comentaron.