Amanda Miguel dejó por años su legendaria cabellera rizada

Los comentarios para la cantante no se hicieron esperar; de pronto una persona lamentó que la artista ya no sea la misma y sin tapujo opinó: “Es feo ver cómo se nos está acabando nuestra Amanda Miguel! Jamás habrá otra igual”. Entonces otra se confundió y lanzó la siguiente pregunta: “¿Por que dizque cuarentena? Sabes algo que nosotros los del mundo (me refiero a los que no somos cantantes) no sabemos, podrías explicarnos?”.

Una mujer sin más ni menos colocó algunos emojis de repulsión, asco y vómito, lo que le valió goreserías de parte de otras fans de la cantante Amanda Miguel que con un bikini enseñó sus pechos. Si quieres saber más de los comentarios que le dijeron a la esposa de Diego Verdaguer, lee la siguiente página y descubre lo que piensa la gente de esta fotografía.