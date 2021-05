Tras desmentir los rumores de separación con Toni Costa, Adamari López ahora ‘presume’ cuerpo

En su canal de YouTube, la boricua se quitó la blusa y mostró su cuerpo más delgada

La conductora de Hoy Día mostró que ‘no hay truco’ para hacerla ver delgada Tras nombrarla una de las 50 mujeres más bellas por la revista People en Español, de desatarse rumores de que Toni Costa y ella están separados y de que Adamari López se mostrara delgada y su cuerpo estuviera constantemente en ‘tela de juicio’, ahora, dio cachetada con guante blanco a quien la critica. Empoderada, más bella y delgada que nunca, Adamari López estrenó un video en su canal de YouTube en el que quiso darle un consejo a todas las mujeres que batallan con su ropa y desde el camerino del programa ‘Hoy Día’ impactó a todos con lo que dijo pero sobretodo con lo que hizo. Adamari López hizo lo que nadie imaginaba desde el camerino de Hoy Día Y es que vestida de negro antes de salir al programa, con su maquillaje en su punto, arracadas, peinada y más delgada de su cara, Adamari López empezó diciendo: “Aquí estoy en el camerino de Telemundo donde me visto todas las mañanas para comenzar el programa de ‘Hoy Día’ y quería compartirles un consejito que me resulta muy bien a mi para ponerme y quitarme la ropa”, dijo la boricua. Mientras sacaba unos accesorios y prendas de su bolso, Adamari López recomendó a las mujeres ser muy cuidadosas: “Yo suelo ser súper organizada y me encanta dejar todo bonito, no importa si es mío o no, me gusta cuidar las cosas que tengo, que me prestan o que me brindan y una de las cosas que suele ensuciar, arruinar, dañar nuestra ropa es el maquillaje que utilizamos todos los días”, expreso la pareja de Toni Costa.

La boricua dio consejos de cómo quitarse la ropa sin ensuciarla Mientras hablaba tranquilamente, nadie esperaba que Adamari López se quitara la blusa como estaba por hacerlo, pero era evidente que la boricua está más delgada y su cuerpo en mejor forma, pues las venas del cuello se le saltaban y sus brazos lucían con más músculos, como si hiciera pesas. “Yo siempre dejo todo colgadito todo bien puesto y como les digo, ensuciar la ropa es algo que no me gusta para nada, suelo estar súper pendiente de todo lo que me voy a poner y ya sea para entrar al show o cuando salga del show, el tener una mancha de maquillaje en el vestuario puede arruinar la ocasión y puede dañarlo en caso de que sea algo que me hayan prestado…”, lo que asegura que en ocasiones, los atuendos que trae no son comprados por ella.

Adamari López se quitó la blusa y dejó a todos con la boca abierta La pareja de Toni Costa aconsejó a las mujeres una forma ideal de quitarse las blusas sin necesidad de arruinarlas por el maquillaje o algún producto que las féminas utilicen en la cara: “Muchas veces tengo dos opciones, una es si tengo una especie de gorrito de baño para ponerme en la cabeza para que no se ensucie la ropa es lo que me haría quitarme una ropa sin preocupación…”, dijo. “Pero la mayoría de las veces no tengo ese gorrino y tengo que buscarme la manera en que me pueda quitar la ropa sin ensuciarla, así que por lo general, tanto siempre de sacar los hombros, pienso que cuando uno se quiere sacar la camisa así como a la fuerza terminas ensuciando las mangas y el cuello de la ropa”, expresó la boricua antes de dejar impactados a todos.

No hay ‘truco’ para lo delgada que luce Adamari López Así como desmintió que tenía crisis matrimonial con Toni Costa, ahora Adamari López agarró el toro por los cuernos e hizo lo propio ante las críticas de su cuerpo, pues sin miedo, comenzó a alzarse la blusa holgada negra que portaba en el video para dejar al descubierto su figura. “Yo les voy a demostrar un poquito como lo hago, tengo una camisita debajo para que no se vea nada cuando me quito la blusa, esto es como un topcito, trato como les dije de sacar las manos para que no se me haga tan difícil aunque estire un poquito la ropa, por lo menos la voy a cuidar y entonces meto las manos como por la abertura que tiene el cuello y ahí logro sacar la ropa sin que se manche”, añadió la boricua.

El cuerpo de la conductora de Hoy Día quedó ‘destapado’ Al momento que la conductora de ‘Hoy Día’ se despojaba de su blusa holgada negra, dejaba destapados sus brazos que lucen notablemente más marcados, su vientre que aunque está abultado sí disminuyó y sus pechos que también lucen ejercitados y Adamari López más segura y cómoda que nunca con su cuerpo: “No hay mancha en el cuello, no hay mancha en los brazos, así que puedo colgarla, puedo salir al show si es que me la estoy poniendo para que no salga sucia, es un consejito que les dejo por si usted quiere hacer lo mismo o si tiene problemas con que siempre se le mancha la ropa con el maquillaje, que pueda descubrir que es una buena manera”, aconsejó Adamari López.

Sin la blusa, Adamari López luce un cuerpo espectacular “Saque primero los brazos, además es más fácil de quitársela, a Alaïa así lo hago y si tiene aretes grandes también trate de quitárselos antes y es una buena manera también de no lastimarse las orejas y así nos ayudamos a nosotras mismas, espero que les haya gustado el consejito, les mando muchos besos”, finalizó Adamari López. Ninguno de sus seguidores dejó pasar el momento para comentarle a la conductora de Hoy Día sus grandes avances en su imagen, pues notablemente su anchura disminuyó a base de dietas, ejercicios y se ve más joven que nunca desde que comenzó la nueva etapa del matutino que conduce.

¡No hay truco! La boricua presume su silueta delgada Ni faja, ni photoshop, es evidente que Adamari López sí ha trabajado su cuerpo y conseguido disminuir tallas y kilos para dar ‘cachetada con guante blanco’ a quienes la critican y por eso la gente opinó: “Wow qué delgada Ada muy bella amiga”, “Ada te ves hermosa eres una mujer increíble transmites tanta paz”, “Ella esta muy BONITA se ESTÁ cuidando bastante”, “hoy te ves estupenda·. Y los cumplidos para la boricua no paraban: “Hello Adamaris por qué no me pasas los platillos que comes por favor? Te ves hermosa”, “Que delgada está bajó bastante de peso”, “Omg, estas bellísima Ada, siempre lo has sido”, “Ada, pausada, fina y elegante siempre”, “Por ti estoy haciendo ejercicios con entusiasmo”, le aplaudieron sus seguidores. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ADAMARI LÓPEZ QUITÁNDOSE LA BLUSA

¿Separación en puerta? Adamari López rompe el silencio Adamari López y Toni Costa ¿en separación y con problemas de comunicación en su relación? A raíz de que la boricua fuera escogida como una de las 50 Mujeres más Bellas por parte de la revista People en Español, se han desatado rumores de que la conductora de ‘Hoy Día’ y su pareja están atravesando una crisis. La conductora compartió en su cuenta de Instagram la portada de la revista en la que aparece junto a Ana Patricia Gámez, Carmen Villalobos y Dayanara Torres, pero lo que llamó mucho la atención fue que en los agradecimientos nunca mencionó a su familia ni a Toni Costa y por supuesto, él no dio ninguna reacción.

¿Por qué Toni Costa está ‘ignorando’ a Adamari López? Ahora, a través de un video publicado en la cuenta de Instagram de ‘People en español’, Adamari López aparece con un atuendo dorado abierto de la parte frontal, con una cola de caballo, muy maquillada y sonriente, pero hablando sobre su actual relación con sus compañeros de trabajo y por supuesto con Toni Costa. “Feliz y agradecida de que People nuevamente me de la oportunidad de estar en la revista, de estar en la portada, de tener esa cercanía con la gente a través de la revista, yo estoy muy feliz y siempre estaré agradecida por cada oportunidad que me dan de conocer un poquito más de mi historia y de mostrarles lo que está pasando en mi vida”, comenzó diciendo la boricua.