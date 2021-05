Exhiben a mujer por no querer pagar la cuenta, la apodan Lady come gratis

En redes sociales comienza a circular la identidad de ella

Ella es Brenda Pardo Lemus Video de mujer apodada Lady come gratis, se vuelve viral, porque ella y sus 17 invitados se negaron a pagar la cuenta por platillo crudo, en un restaurant de Gómez Palacio, Durango, en México, de acuerdo a una publicación hecha en el portal de noticias de Proceso y otras redes sociales como Twitter. El hastag #LadyComeGratis se hizo tendencia en Twitter y el video viral en las redes sociales, ya que los internautas critican la actitud tomada por una mujer, quien se negó a pagar una cuenta que ascendía a casi 3 mil pesos (149 dólares, aproximadamente). LA EXHIBEN Este hecho fue tomado de mala manera por la gente, quien de inmediato subieron el material a las redes sociales y provocó toda clase de agresiones verbales, y algunas que otras que salían a defender a la mujer señalada como Lady come gratis de Durango. De acuerdo a algunas versiones, la mujer estaba molesta porque los platillos estaban crudos y todos se negaban a pagar por ello, motivo por el cual se hizo de palabras con una de las empleadas del restaurante, que al parecer se encuentra en México, en el estado de Durango.

LE RECLAMA A EMPLEADA Los hechos sucedieron en el restaurante “Aguachiles”, en la ciudad de Gómez Palacio, en el estado de Durango, en donde luego de comer más de 17 personas, y llegarles una cuenta de 2 mil 800 pesos, una mujer se negó a pagarlos. La excusa de Lady come gratis en Durango, fue que el platillo que recibieron estaba crudo, por lo que de inmediato se levanto y de manera molesta, le reclamó a una de las empleadas del lugar, quien solo atinaba a defenderse de las acusaciones de la cliente. Archivado como: Lady come gratis

Lady come gratis: LEVANTA POLÉMICA Fue uno de los clientes quien se percató de los reclamos de Lady come gratis en Durango y empezó a escuchar que la mujer alzaba la voz, cuando decidió encender su aplicación de videograbar, que tomó las imágenes de Lady Come Gratis, y posteriormente lo subió a las redes. La mayoría de las personas recriminaron a la mujer que reclamara y se negara a pagar esa cuenta, mientras otras tantas, defendieron que no pagara si en el platillo había algo que no estaba bien, por lo que la polémica se levantó de inmediato. Para ver el video haz click aquí.

Lady come gratis: LA IDENTIFICAN Tras ser exhibida, los internautas se dieron a la tarea de buscar la identidad de la mujer y no fue tan difícil, en cuestión de horas, aparecieron las primeras imágenes de Lady come gratis, a través de su cuenta de Facebook. Fue entonces como la gente la identificó como Brenda Pardo Lemus, y las críticas arreciaron contra la mujer. Y es que una usuario de Facebook subió el video y dijo lo siguiente: “Pase a pagar señora, ojalá le dé vergüenza”.

Lady come gratis: ARRECIAN INSULTOS En la cuenta de Twitter de @Pablogallardo1_, la gente comenzó a opinar luego de que allí se desvelara la identidad de Lady come gratis: “Los que te atacan probablemente nunca les han robado o no saben lo que cuesta ganarse el pan de cada día. Que en la conciencia de #LadyComeGratis quede que tiró por la ventana casi un día de trabajo para el dueño y los trabajadores del restaurant”. Alguien más comentó: “Con razón esta tan cerda. a cada restaurante que va ha de inventar un sin fin de idioteces para no pagar: La carne esta cruda, el mole no me mancho, los frijoles me provocaron flatulencias, el agua chile era mas agua que chile, etc.”. Archivado como: Lady come gratis

“ESTAFADORA” En la cuenta de @Arale20192, la gente también se metió con ella: “No mas cule… que su cara ☺ y su hambriada actitud”, “a primera vista, me pareció ver a gordolfo gelatino”, “sí tiene papada de que seguido come gratis”. “Eso es tener el ego muy alto. . . Lo malo, por los empleados del restaurante. Ellos trabajan para sus familias, y #LadyComeGratis estafadora. Bonito ejemplo para sus hijos u familia”, “Jajaja, ¿Neta se salió con la suya? No lo puedo creer. Y sí te robas algo del super al tanque… tss”. Archivado como: Lady come gratis

SUS CEJAS LO PAGAN CARO Al revelarse las fotografías, la gente comenzó a burlarse de su físico, por lo que de inmediato se fueron a las cejas: “Según ella, el platillo era falso así como sus cejas jajajaja”, “Jajaja, se puso una plantilla encima para pintarse la ceja con plumón”. “Pinch… marrana”, “tampoco hubiera pagado a su estilista, que no chingue, abrimos rencor sacado de esa forma”, “hubiera reclamado a quien le hizo esas cejas”, “los $3,000 se los come ella sola sin pedos”, “se nota lo naca a leguas”, dijeron más personas. Archivado como: Lady come gratis

SIN PIEDAD Sin embargo, la gente no tuvo piedad de ella y cada vez aparecían más publicaciones haciendo burla de ello, tanto que hasta bromearon con un tema que es muy sensible para la población y que muchos ignoraron por considerarlo falta de respeto. Y es que el usuario @GodinezMundo escribió lo siguiente: “Dicen que Brenda Pardo Lemus tiró el metro de la línea 12. Y una vez abajo se hecho 10 tamales y no pagó por ellos”. Cabe recordar que en ese accidente fallecieron más de 25 personas y hubo decenas de heridos. Archivado como: Lady come gratis

INDIGNAN ATAQUES En la cuenta de Twitter de Proceso, la gente también dio su opinión sobre el caso: “Les tocaba por persona 181 pesos con 10% del mínimo de propina incluida. Si no tienen para pagar la comida e infraestructura de un lugar, hubieran elegido comer en sus casas! Que falta de respeto caramba! Cabeza que explota”. Alguien más comentó: “A mí me indigna más la gente que anda pidiendo sus redes y datos personales para ir a atacarla. Se me hace más naco que ir a comer de grapa, que por cierto, al final no existe ni una sola prueba contundente de que esa versión sea la real. Se ven peor que ella”. Archivado como: Lady come gratis