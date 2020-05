Los reclusos en las cárceles del condado de Los Ángeles están tratando de infectarse con el coronavirus como parte de un plan para ser liberados, advirtió este lunes el jefe del Departamento del Alguacil (LASD), Alex Villanueva.

El sheriff dijo que un aumento en los casos a mediados de abril llevó a los funcionarios a revisar el video de vigilancia.

Internos fueron capturados en vídeo bebiendo de un contenedor supuestamente contaminado por un interno infectado con COVID-19, y luego lo escondieron como parte de un plan para ser liberados, aseguró el titular del LASD.

“Es triste pensar que alguien se expusiera de manera deliberada al COVID-19”, subrayó Villanueva en una conferencia de prensa, donde mostró el vídeo.

Las imágenes, captadas por las cámaras de seguridad, muestran a varios prisioneros reunidos en una esquina, y después guardan rápidamente lo que parece ser un contenedor.

El video publicado el lunes por el sheriff Villanueva, parecía mostrar a los reclusos del Centro Correccional del Condado del Norte en Castaic bebiendo de la misma botella de agua caliente y tomando turnos para respirar a través de la misma máscara.

Today, @LACoSheriff Villanueva spoke about a dangerous plot in our jail system: Inmates deliberately trying to catch #COVID19 in hopes of early release. Watch the news conference to see inmates pass around protective equipment https://t.co/m1tgOGmhGS… pic.twitter.com/J0rG1VmdNs

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) May 11, 2020