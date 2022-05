Otro buque de guerra del presidente Vladimir Putin se ha incendiado.

El incendio del buque de Putin habría ocurrido por un ataque de las fuerzas ucranianas.

El mes pasado, un buque ruso fue hundido por bombardeos ucranianos.

El nuevo buque insignia del mandatario ruso Vladimir Putin se incendia tras ser alcanzado por un misil frente a la costa de la Isla de la Serpiente en el Mar Negro, según afirman las autoridades ucranianas citadas por el periódico The Sun en la mañana de este viernes 6 de mayo.

El denominado buque Admiral Makarov, de 409 pies de eslora, habría sido alcanzado por los mismos misiles ucranianos Neptune que lograron hundir el crucero de misiles ruso Moskva en el Mar Negro el 14 de abril. Tras ese suceso, indicó The Sun, la flota de Putin en ese sitio sólo contaba con tres buques de guerra importantes.

Nuevo buque de Putin se está en llamas

Se cree que la nueva fragata de misiles Admiral Makarov es un objetivo valioso para las tripulaciones de misiles ucranianas, ya que es uno de los buques más modernos de la Armada rusa. En ese sentido, Anton Gerashchenko, asesor del gobierno ucraniano y exministro, manifestó en Twitter: “El buque ruso está en llamas. Parece ser uno de los más nuevos de Rusia, el Admiral Makarov”.

De acuerdo con The Sun, los sitios de rastreo naval aseguraron que un barco de rescate ruso fue enviado a la última ubicación conocida del buque, con informes de medios locales no confirmados que sugieren que esa nave está en llamas. Por su parte, el diputado ucraniano Oleksiy Goncharenko aseveró que el buque de guerra de Putin estaba ardiendo, pero que aún no se había hundido.