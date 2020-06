La tormenta tropical Cristóbal, la tercera de la temporada de huracanes del Atlántico, se formó este martes cerca de la bahía de Campeche, en el Golfo de México, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Cristóbal avanza lentamente con vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora, según la agencia federal, con sede en Miami, reportó Efe.

La tormenta tropical se encuentra a unas 150 millas al oeste suroeste de Campeche y a 135 millas al nordeste de Coatzlacoalcos, ambos en México, y se movía en dirección oeste a 3 millas por hora.

El CNH emitió avisos de tormenta tropical desde Campeche hasta el puerto de Veracruz, en México.

Antes de convertirse en tormenta tropical, la depresión tropical “Tres”, ya estaba descargando intensas lluvias y produciendo inundaciones en distintas zonas de México y Centroamérica.

Se espera un movimiento lento al suroeste o al sur en lo que resta del día y que el centro del sistema se mantenga cerca de la costa del sur de la bahía de Campeche desde hoy y hasta el jueves.

También está pronosticado un aumento de la fuerza de los vientos en las próximas 48 horas.

Para el fin de semana empezaría a moverse hacia el norte por el Golfo de México, pero, según el NHC, es pronto para decir cómo puede afectar a los estados estadounidenses ribereños en esa zona.

“Tres” era un sistema de bajas presiones derivado de la tormenta tropical Amanda, que se formó en el Pacífico el fin de semana, y ahora en Cristóbal.

La temporada que, según todos los pronósticos, va a ser más activa de lo normal, comenzó oficialmente este lunes 1 de junio, pero en mayo se formaron las tormentas tropicales Arthur y Bertha.

Según los meteorólogos, este año habrá de 13 a 19 tormentas tropicales, de las cuales de 6 a 10 podrían convertirse en huracanes. Y de esos huracanes de tres a seis podrían llegar a ser mayores, es decir, con vientos máximos sostenidos de 111m/h o más.

Hurricane Hunters find that Tropical Depression 3 has become Tropical Storm Cristobal. Here are the earlier 10 AM CDT June 2nd key messages for the system. More info: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/dtKUG4Ouni

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 2, 2020