Filtran llamada que tuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump con gobernadores, les dice que necesitan tomar el control de las protestas derivadas de la muerte de George Floyd al estar en custodia policial, de acuerdo a una publicación de New York Post.

De acuerdo al medio de comunicación, la plática con los ejecutivos estatales se llevó a cabo por medio de un enlace telefónico simultáneo, mediante el cual les señaló que deben ser más duros, de los contrario se verían como unos “idiotas”.

Como se recordará, George Floyd era un ciudadano afroamericano que fue detenido por la policía ante el reporte de un supuesto delito que lo involucraba.

ESTE ES EL AUDIO QUE SE FILTRÓ

HEAR IT: Trump calls state officials "weak," insists they must dominate, and vows to "clamp down" in DC. pic.twitter.com/ARsIhAvCJe

Tras estar en custodia, los elementos aparentemente lo golpearon dentro de la camioneta y afuera uno de los agentes -identificado como Derek Chauvi- lo sometió por varios minutos al presionar el cuello del detenido con todo el peso de su rodilla.

Tan solo unos minutos después, el hombre afroamericano quedó inconsciente y posteriormente fue declarado muerto en un hospital.

Varias personas grabaron con sus móviles la acción de la policía y mientras se encontraba sometido en el piso, George Floyd alcanzó a decir varias veces: “No puedo respirar”.

Aunque al principio se dijo que George Floyd había muerto por asfixia, la autopsia efectuada por el departamento forense determinó que esa no fue la causa del deceso.

Ante ello la familia de la víctima no quedó conforme y decidió efectuar una segunda necropsia y están a la espera de su resultado.

Tras la muerte del afroamericano, la gente se volcó a las calles para exigir justicia, ya que consideraron el crimen como racial.

Las protestas se han salido de control y los manifestantes han ocasionado desmanes en lugares públicos y privados, así como saqueos y quema de vehículos.

Luego el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió mandar a efectivos de la Guardia Nacional para contener a la gente, sin embargo, esto no ha sucedido.

Es por eso que el líder del país más poderoso del mundo decidió tener una plática simultánea con los jefes estatales, para reprimirlos por su actuación tan “blanda” ante los manifestantes.

En el audio obtenido por el periódico New York Times, se revela que Donald Trump les dijo a los gobernadores de manera directa y firme: “Hay que dominar”.

Después continuó con su discurso: “Si no dominas, estás perdiendo el tiempo; te van a atropellar, se verán como un montón de idiotas”.

President Trump characterized the response to protests by governors as “weak” during a video call from the White House.

"You have to dominate or you'll look like a bunch of jerks, you have to arrest and try people,” he says in audio obtained by CNN. https://t.co/eYFByGyQuj pic.twitter.com/B1ovCyFgeq

— CNN Newsroom (@CNNnewsroom) June 1, 2020