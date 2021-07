Se estrelló globo aerostático durante aterrizaje y dejó 11 heridos

Luego de que se estrelló el globo aerostático, dos de los pasajeros resultaron heridos de gravedad y tuvieron que ser llevados de inmediato al hospital, indicaron las fuentes mencionadas por AP y The Guardian.

Un globo aerostático se estrelló justo cuando iba a aterrizar este viernes en Nueva Zelanda y los 11 ocupantes resultaron heridos, informaron autoridades citadas por la agencia de noticias AP y el diario The Guardian.

De acuerdo con The Guardian, el dueño y jefe de pilotos de Sunrise Balloons, Hugh McLellan, manifestó que la compañía estaba “profundamente molesta” por el incidente y las lesiones sufridas por el piloto y los invitados.

Por otra parte, un suceso similar conmocionó a finales de junio a la población de Albuquerque, en Nuevo México, luego de que se informó que un globo aerostático cayó al chocar con unos cables de línea eléctrica, lo que ocasionó que murieran cinco personas, de acuerdo con el portal de noticias The Sun.

El accidente sucedió alrededor de las 7:00 de la mañana en la zona oeste de Albuquerque, dijo el vocero de la policía, Gilbert Gallegos. Las autoridades indicaron que murieron tres hombres, incluido el piloto, y dos mujeres, apuntó The Associated Press.

De acuerdo con los primeros informes, el globo aerostático impactó cables eléctricos en la ciudad de Albuquerque en Nuevo México. La góndola se estrelló contra el piso cayendo a una altura de 100 pies, informó The Associated Press este domingo.

Detalles de la caída

La envoltura del globo se alejó flotando y finalmente cayó en el techo de una casa, afirmó Gallegos. La FAA de momento no tenía los detalles del registro del globo, pero lo identificó como un Cameron 0-120, reveló The Associated Press.

Las autoridades todavía no determinan la causa del accidente. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte envió el sábado al lugar a dos investigadores, que examinarán al piloto, el globo aerostático en sí y las condiciones de operación, dijo el portavoz Peter Knudson.