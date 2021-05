Según la referida agencia informativa, Sanders confirmó que no hubo sobrevivientes al manifestar: “Pasamos de acciones de rescate a acciones de recuperación… Ya no estamos buscando víctimas sobrevivientes en este momento”.

La gurú de la dieta cristiana

Según reseñó Fox News, Gwen Shamblin Lara, de 66 años, era autora de “The Weigh Down Diet”, “Rise Above: God Can Set You Free from Your Weight Problems Forever” (Levántate: Dios puede librarte de tus problemas de peso para siempre) y varios otros libros.

Gwen Shamblin Lara, conocida como la gurú de la dieta cristiana, fue una de las pasajeras que murió el sábado en el accidente de avión en Tennessee donde también perecieron otras seis personas.