Un influencer de EEUU murió cuando la avioneta se estrelló en Islandia

“Por seguridad de los buzos, tenemos que esperar hasta que mejore el clima”, comentó a The Associated Press el jefe de la policía, Oddur Arnason. Según el informe, el avión modelo Cessna 172 no envió una señal de peligro después de que el jueves 3 de febrero desapareciera del radar.

Más de un millar de miembros de la organización de Búsqueda y Rescate de Islandia ayudaron a buscar la aeronave, que fue encontrada el sábado en una sección de lago a unos 50 kilómetros (30 millas) al este de la capital Reikiavik, explicó el reporte de la agencia de noticias AP.