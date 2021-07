Se estrelló avión con 92 pasajeros y ya confirman al menos 29 muertos

AP explicó que las fuerzas del gobierno filipino combaten desde hace décadas a milicianos del grupo Abu Sayyaf en la provincia de Sulu, de mayoría musulmana, y acotó que en un primer momento no estaba claro qué ocasionó el trágico accidente.

“Es muy desafortunado”, expresó Cirilito Sobejana a la prensa. “El avión se pasó la pista y trataba de recuperar impulso, pero no lo logró y se estrelló”, expuso al ofrecer algunos detalles del siniestro.

La agencia informativa dijo que el centro de Filipinas ha registrado lluvias, pero no estaba claro si eso había afectado a la región de Sulu. El aeropuerto de la localidad principal de Sulu, Jolo, se encuentra a unos pocos kilómetros (millas) de una zona montañosa donde las tropas combaten contra Abu Sayyaf. Algunos milicianos se han declarado como seguidores del grupo extremista Estado Islámico. Según indicó AP y The Sun, Estados Unidos y Filipinas consideran a Abu Sayyaf como una organización terrorista por sus ataques con bombas, secuestros por dinero y decapitaciones, y aunque se ha visto muy debilitado por años de ofensivas del gobierno, sigue siendo una amenaza.

Según el reporte de The Sun, el portavoz de la Fuerza Aérea, el teniente coronel Maynard Mariano, dijo que se investigaría la causa del accidente. Por lo pronto solo comentó: “Estamos en modo de rescate en este momento”.

El diario The Sun reseñó que las imágenes del lugar del accidente mostraron llamas y humo saliendo de los escombros esparcidos entre los árboles mientras hombres en uniforme de combate se aglomeraban.

No hay indicios de ataque

El diario también mencionó que la mayoría de los pasajeros se habían graduado recientemente de un entrenamiento militar básico y estaban siendo enviados a la inquieta isla como parte de un grupo de trabajo conjunto que lucha contra el terrorismo en la región de mayoría musulmana.

De acuerdo con The Sun, un portavoz militar, el coronel Edgard Arévalo, dijo que no había indicios de ningún ataque al avión, pero que no se había iniciado una investigación del accidente y que los esfuerzos se enfocan en el rescate y tratamiento de las víctimas.