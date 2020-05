Se estrella helicóptero en complejo de apartamentos en Houston

Dos oficiales resultaron heridos la madrugada de este sábado cuando un helicóptero del Departamento de Policía de Houston (HPD en inglés) se estrelló en un complejo de apartamentos en la parte norte de esa ciudad en Texas.

El accidente se reportó alrededor de las 2.00 de la madrugada en el complejo de apartamentos Biscayne At Cityview, ubicado en 17050 Imperial Valley Drive, cerca del vecindario de Greenspoint, indicó el diario Click 2 Houston.

Según el jefe de policía Art Acevedo, los dos oficiales estaban en el helicóptero 75 Fox de la Unidad de Operaciones Aéreas del Departamento de Policía de Houston e investigaban reportes de cuerpos flotando en un pantano.

“Respondieron justo antes de las 2 a.m. y en cuestión de minutos recibimos informes de la unidad de escena de crimen del Centro de Ciencias Forenses de Houston que estaba trabajando en un asesinato en la cuadra 17000 del Valle Imperial de que nuestro helicóptero había caído”, mencionó Acevedo.

Los funcionarios del Departamento de Bomberos de Houston, el Departamento de Policía de Houston y la Oficina del Sheriff del Condado de Harris se apresuraron a la escena, apuntó Acevedo.

El piloto y el copiloto quedaron atrapados durante un tiempo en el helicóptero destrozado mientras los equipos trabajaban para sacarlos.

Los bomberos “trabajaron febrilmente para liberar y cortar (piezas que sujetaban) a los pilotos. Literalmente tuvieron que separar a los pilotos de los restos” del helicóptero, dijo Acevedo.

