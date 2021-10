The Atlanta Georgia Journal-Constitution, anunció que las autoridades dijeron que un avión se estrelló y se incendió el viernes por la tarde en el aeropuerto DeKalb-Peachtree. En redes sociales, se han mostrado distintos videos del accidente que aconteció está tarde, donde la aeronave se estaba carbonizando.

No hay información sobre cuántas personas viajaban en el interior del avión, si estab a despegando o aterrizando . La única información confirmada, es que el avió se estrelló y terminó incendiándose. En redes sociales, hay imágenes de los socorristas llegando al lugar de los hechos y corriendo entre los restos carbonizados.

Según el medio de comunicación, mencionó que el capitán de bomberos del condado de DeKalb, Jaeson Daniels, dijo que se dirigía al accidente poco después de la 1:30 p.m., también confirmó que no hay mucha información de por medio y que estaría al pendiente de los nuevos datos que surjan del incidente.

Estrella avión aeropuerto Georgia: Una historia en desarrollo

The Sun, informó que no está claro cuántas personas estaban a bordo del avión o si se han reportado heridos. También se mencionó que no se conoce que tipo de avión es el que se encuentra incendiándose. Las autoridades seguirán investigando, por lo que se espera que en la tarde den un comunicado al respecto.

Los medios de comunicación, mencionaron que no estaba claro de inmediato si el avión despegaba o aterrizaba cuando se estrelló; las investigaciones siguen desarrollándose y se espera que en la tarde de este viernes, haya más información sobre el suceso que acaba de ocurrir. Archivado como: Estrella avión aeropuerto Georgia